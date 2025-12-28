मेलबर्न के क्यूरेटर ने मान ली अपनी गलती, कहा-पहले दिन 20 विकेट गिरने से सदमे में था

Cricket Logo
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के मुख्य क्यूरेटर मैथ्यू पेज ने स्वीकार किया है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले ही दिन 20 विकेट गिरने के बाद वह सदमे की स्थिति में थे। मैथ्यू पेज ने कहा कि उन्होंने पिच को प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पहले दिन जो हुआ वह उनके अनुमान से बिल्कुल परे था।

Dec 28, 2025
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के मुख्य क्यूरेटर मैथ्यू पेज ने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) टेस्ट के पहले दिन 20 विकेट गिरने के बाद वह ‘सदमे की स्थिति में’ थे और नीरस ड्रॉ से बचने के लिए तेज गेंदबाजों के अनुकूल पिच तैयार की गई। इस मैच में शुरू से लेकर आखिर तक विकेटों की झड़ी लगी रही और मैच दो दिन में समाप्त हो गया। इंग्लैंड ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराया।

एशेज सीरीज के 2017 में खेले गए मैच के नीरस ड्रॉ के रूप में समाप्त होने बाद एमसीजी पिच में नई जान डालने के लिए नियुक्त क्यूरेटर पेज ने रविवार को स्वीकार किया कि पिच पर 10 मिमी घास छोड़ना जरूरत से ज्यादा साबित हुआ। इसके कारण केवल 142 ओवरों में 36 विकेट गिरे, जिसके चलते इस पिच ने खिलाड़ियों और अधिकारियों दोनों के कान खड़े कर दिए।

पेज की रविवार को पत्रकारों से कहा, ‘‘ पहले दिन के बाद मैं सदमे में था। हम निश्चित रूप से निराश हैं कि यह मैच केवल दो दिन तक चला। यह रोमांचक टेस्ट मैच था लेकिन यह लंबी अवधि तक नहीं चला। हम इससे सबक लेंगे और अगले साल बेहतर विकेट तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं पहले कभी इस तरह के टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं रहा और उम्मीद है कि भविष्य में मैं फिर से कभी इस तरह के टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं रहूंगा।’’ इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 2011 के बाद पहला टेस्ट मैच जीता लेकिन इसके बावजूद उसके कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजों के लिए बेहद अनुकूल पिच की कड़ी आलोचना की थी।

पेज ने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि यह मैच हमारी योजना के अनुसार नहीं चला। हमें पूरे चार-पांच दिन तक बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बने रहने की उम्मीद थी ताकि इस मैच का रोमांचक अंत हो सके।’’ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों टीमों के बल्लेबाजों को इस विकेट पर तेज गेंदबाजों के सामने जूझना पड़ा। पेज ने कहा कि तीसरे और चौथे दिन के गर्म मौसम के पूर्वानुमान के कारण पिच पर अतिरिक्त घास छोड़ी गई थी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने ज्यादा लंबी घास इसलिए छोड़ी क्योंकि हम जानते थे कि अंत में मौसम गर्म होने वाला है, जिसके लिए हमें घास की जरूरत थी। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि पहले और दूसरे दिन तो इससे गेंदबाजों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो तीसरे और चौथे दिन के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति में होती।’’

तीसरे दिन के सभी टिकट बिक गए थे लेकिन सीरीज में दूसरी बार मैच दो दिन के अंदर समाप्त हो जाने के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को एक करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक का नुकसान होने की संभावना है। जहां कई पूर्व खिलाड़ियों ने पिच की आलोचना की, वहीं ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने पेज और उनकी टीम के प्रति सहानुभूति जताई।

हेड ने कहा, ‘‘मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। यह बहुत मुश्किल काम है। हर कोई किसी को जीतते देखना चाहता है। हर कोई विकेट गिरते देखना चाहता है। कोई भी किसी खिलाड़ी को 300 रन बनाते हुए नहीं देखना चाहता। संतुलन होना जरूरी है।’’

