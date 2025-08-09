गंभीर-क्यूरेटर की नोकझोंक में मैथ्यू हेडन को क्या अच्छा नहीं लगा? बोले- भारतीय कोच ऐसा कर सकते थे

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और ओवल क्यूरेटर की नोकझोंक में मैथ्यू हेडन को एक बात अच्छी नहीं लगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने कहा कि भारतीय टीम के कोच को बेहतर भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था।

आस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का मानना है कि भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच से पहले ओवल के क्यूरेटर के साथ तीखी बहस के दौरान अपनी भाषा में नरमी बरत सकते थे। पांचवें टेस्ट से पहले गंभीर की ओवल के मुख्य क्यूरेटर ली फोर्टिस के साथ तीखी बहस हुई थी और उन्हें मैदानकर्मियों पर उंगली उठाते हुए यह कहते सुना गया था कि ‘‘आप हमें यह नहीं बता सकते कि हमें क्या करना चाहिए।’’

हेडन ने 'ऑल ओवर बार द क्रिकेट' कार्यक्रम में कहा, ‘‘वे (क्यूरेटर) पिचों को लेकर बचाव की मुद्रा में हो सकते हैं। इंग्लैंड में यह आम बात है। यह उनका अपना मैदान है और हम अंतिम टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। ऐसे में वे गौतम गंभीर के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करेंगे।’’ हेडन ने कहा, ‘‘लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अपनी भाषा में थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए थी। वह बेहतर भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी टीम सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट मैच से पहले अभ्यास करना चाहती थी।’’

चौथे टेस्ट के बाद इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा था और भारत को पांच मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी को ड्रॉ कराने के लिए जीत की दरकार थी। भारत आखिर में यह मैच छह रन से जीत कर सीरीज बराबर करने में सफल रहा था।