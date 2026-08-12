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'खूबसूरत गेम को हमेशा नहीं खेल सकते,' रोहित शर्मा के करियर को लेकर मैथ्यू हेडन बोले

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मैथ्यू हेडन ने कहा है कि रोहित शर्मा खुद अपने करियर को लेकर अंतिम फैसला कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस उम्र में संन्यास से जुड़े सवाल हर खिलाड़ी से पूछे जाते रहे हैं।

Rohit sharma
भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने अपने पिछले वनडे मैच में शतक लगाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया। लेकिन उनके भविष्य को लेकर चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन का मानना है कि पूर्व कप्तान के संन्यास का फैसला आखिरकार इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या उनमें शीर्ष स्तर के क्रिकेट की मांगों का सामना करने के लिए अब भी वही भूख, ऊर्जा और इच्छा बची है। रोहित टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज का मानना है कि अनुभवी बल्लेबाज खुद निर्णय ले सकता है कि वह कितने समय तक खेलना चाहता है। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त वनडे सीरीज में रोहित के भविष्य को लेकर काफी चर्चा हुई थी, जहां कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लॉर्ड्स वनडे उनके करियर का आखिरी मैच है।

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आपसे सवाल पूछा जाना तय है

भारत को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। मैथ्य हेडन ने एएनआई से कहा, ''देखो, जब आप रोहित की उम्र तक पहुंचते हैं तो ऐसे सवाल उठने लगते हैं, उनसे पहले विराट और उसे पहले गौतम गंभीर थे। ये बढ़ता ही जाता है। आप इस खूबसूरत गेम को हमेशा नहीं खेल सकते। जब आप करियर के उस पड़ाव तक पहुंचते हैं तो आपसे यह सवाल पूछा जाना तय है कि आईपीएल पहले छूटेगा या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। रोहित पहले ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, , इसलिए आखिरकार केवल वही जान सकते हैं कि क्या उनमें बिजी शेड्यूल का सामना करने के लिए अब भी शेर की तरह लड़ने का जज्बा बाकी है। ऐसे स्तर युवाओं जैसी ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए अंत में, यह पूरी तरह से उनका ही फैसला होगा।''

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रोहित ने लगाया था शतक

रोहित शर्मा अगले साल तक 40 के हो जाएंगे। उनके 2027 वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच रोहित अपने प्रदर्शन पर ध्यान दे रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर आखिरी वनडे से पहले उनके संन्यास लेने की खबरें सामने आई थी। हालांकि बीसीसीआईव सचिव देवजीत सैकिया ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। रोहित ने लॉर्ड्स में खेले गए मुकाबले में 388 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 138 रन की दमदार पारी खेली। इस सीरीज में उन्होंने तीन मैचों में 175 रन बनाए। उनका औसत 58.33 रहा। शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 17 चौके और 5 छक्के लगाए।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज जहीर अब्बास का मानना है कि भारत के चैम्पियन बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा में अभी काफी क्रिकेट बाकी है और दोनों अगले साल वनडे विश्व कप खेल सकते हैं । एक पाकिस्तानी टीवी चैनल से बातचीत में जहीर ने कहा कि भारत के ये दोनों दिग्गज अभी भी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से है और उनके विश्व कप खेलने की राह में उम्र आड़े नहीं आनी चाहिये ।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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