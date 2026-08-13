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वैभव सूर्यवंशी के फ्यूचर को लेकर मैथ्यू हेडन की बड़ी भविष्यवाणी, बोले- मैं इससे सहमत नहीं हूं

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मैथ्यू हेडन ने कहा कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की हिम्मत, मेंटल ताकत और IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) में अच्छा खेलने की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा कि उसमें वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी बनने के सारे गुण हैं।

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी

कई क्रिकेट दिग्गजों का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ टी20 के ही प्लेयर हैं, वह वनडे और टेस्ट क्रिकेट में वैसी सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे जैसी वह टी20 में हासिल कर सकते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी में इस खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में सफल होने का पोटेंशियल है, हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि वह अपने करियर को किस तरह शेप देते हैं। बता दें, आईपीएल 2026 में धूम मचाने के बाद वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए टी20 क्रिकेट खेलने का मौका मिला। इंग्लैंड दौरे पर तो वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, मगर जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैच की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर वह प्लेयर ऑफ द सीरीज बने।

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इस ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर ने 15 साल के वैभव की हिम्मत, मेंटल ताकत और IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) में अच्छा खेलने की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा कि उसमें वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी बनने के सारे गुण हैं।

मैथ्यू हेडन ने ANI से कहा, "कुछ लोग कहते हैं कि वह शायद सिर्फ शॉर्ट-फॉर्मेट का खिलाड़ी है, लेकिन मैं पर्सनली इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना ​​है कि वैभव में खेल के लंबे फॉर्मेट में भी सफल होने का पोटेंशियल है। फिटनेस जरूर इसका एक हिस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा यह मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में है। वैभव के बारे में मुझे जो बातें पसंद हैं, उनमें से एक यह है कि सिर्फ 15 साल की उम्र में, उसमें IPL जैसे बड़े, जबरदस्त, ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की हिम्मत और कमिटमेंट था, और उसने न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि उसमें अच्छा भी किया। इससे मुझे पता चलता है कि उसमें वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी बनने के लिए कई जरूरी चीजें हैं।"

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हेडन ने सूर्यवंशी के जबरदस्त टैलेंट और डेवलपमेंट की तारीफ की, साथ ही यह भी माना कि इस युवा बैटर को अभी भी हाईएस्ट लेवल पर काम करना है। उन्होंने सूर्यवंशी के पोटेंशियल का सपोर्ट किया और कहा कि उनका भविष्य इस बात पर डिपेंड करेगा कि वह अपने करियर को कैसे बनाते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "वैभव में बहुत टैलेंट है, और हम सभी, चाहे ब्रॉडकास्टर हों या कोच, उसके डेवलपमेंट को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन, जैसा कि उसने पाया है, बहुत ऊंचे लेवल पर, अभी भी काम करना बाकी है, और मुझे यकीन है कि वह इसे अपनाएगा। वह एक शानदार युवा खिलाड़ी है जिसमें जबरदस्त पोटेंशियल है, और आखिर में, यह उस पर डिपेंड करेगा कि वह अपने करियर को कैसे शेप देना चाहता है।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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Vaibhav Suryavanshi
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