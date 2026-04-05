मैथ्यू हेडन ने इस भारतीय पर फोड़ा गुजरात टाइटंस की हार का ठीकरा, नहीं दिखाई समझदारी
मैथ्यू हेडन ने कहा कि वॉशी (वाशिंगटन) सुंदर अगर बिश्नोई जैसे किसी गेंदबाज के खिलाफ आक्रामण करने जा रहे थे जो अच्छी लय में थे तो उस समय उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना था।
गुजरात टाइटन्स के बल्लेबाजी कोच मैथ्यू हेडन चाहते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग में टीम की लगातार दूसरी हार के बाद उनके बल्लेबाज और अधिक एकजुट होकर खेलें। अपने शीर्ष क्रम पर बहुत अधिक निर्भर गुजरात टाइटन्स की टीम शनिवार रात अपने घरेलू मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 211 रन के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही जबकि 11वें ओवर में टीम का स्कोर एक विकेट पर 107 रन था। साई सुदर्शन (44 गेंद में 73 रन) और कुमार कुशाग्र (14 गेंद में 18 रन) के बीच पहले विकेट की 78 रन की साझेदारी ने टीम को अच्छा मंच दिया लेकिन बीच में विकेट गिरने से टीम का स्कोर सात विकेट पर 161 रन हो गया।
हेडन ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ''वॉशी (वाशिंगटन) सुंदर अगर बिश्नोई जैसे किसी गेंदबाज के खिलाफ आक्रामण करने जा रहे थे जो अच्छी लय में थे तो उस समय उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। शायद यह एक ऐसा विकल्प था जिस पर वह सोच सकते थे और लक्ष्य का पीछा करते हुए थोड़ा और एकजुट रहने की कोशिश कर सकते थे क्योंकि यह कहना होगा कि शुरुआती 12 ओवर में अधिक कुछ गलत नहीं हुआ था।''
रवि बिश्नोई के हाथों वॉशिंगटन के आउट होने के बाद शाहरुख खान का रन आउट भी गुजरात टाइटन्स को बहुत महंगा पड़ा।
हेडन ने कहा, ''रन आउट (शाहरुख खान का) होना। फिर से शाहरुख और राशिद को उस समय यह फैसला लेना था।''
उन्होंने कहा, ''बाहर से देखने पर पक्का लगा कि जड्डू (रविंद्र जडेजा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर) से लगने के बाद गेंद काफी दूर गई और जैसा कि हम जानते हैं कि वह बहुत तेज है और गेंद को पकड़ने और फिर फेंकने में बहुत अच्छा है।''
हेडन ने कहा, ''लेकिन लगातार दो विकेट गंवाने से फर्क पड़ता है। फिर से हम छह रन की बात कर रहे हैं। इसलिए टी20 क्रिकेट में जब आप एक बड़े स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं तो वे छोटी-छोटी चीजें बल्लेबाजों के फैसले लेने की प्रक्रिया में बहुत जरूरी होती हैं।''
सत्र की अपनी पहली जीत की तलाश में जुटी गुजरात टाइटन्स की टीम बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स से उसके मैदान पर भिड़ेगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें