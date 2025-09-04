मैथ्यू ब्रीट्जके ने सिद्धू का 38 साल पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 5वें मैच में ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

मैथ्यू ब्रीट्जके ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ 85 रन की पारी खेली। इसके साथ ही वह वनडे में डेब्यू करने के बाद से लगातार पांच पारियों में 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके वनडे में डेब्यू करने के बाद से लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैथ्यू ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 85 रन की धमाकेदार पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वह वनडे में लगातार पांच मैचों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मैथ्यू ब्रीट्जके ने इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू का 38 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है।

मैथ्यू ब्रीट्जके ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 77 गेंद में 85 रन की पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने लगातार पांचवें वनडे में 50 से अधिक का स्कोर बनाया है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने शुरुआती पांच मैचों में 50 या उससे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। सिद्धू को तीसरे वनडे में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। नवजोत ने 1987 के विश्व कप में ये उपलब्धि हासिल की थी।

अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके के नाम अब पांच वनडे पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। वह वनडे के इतिहास में शुरुआती पांच वनडे में 400 का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। मैथ्यू ने पांच वनडे में 94.5 के औसत से 463 रन बनाए हैं। इससे पहले नीदरलैंड के टॉम कूपर ने 5 मैचों में 374 रन बनाए थे।