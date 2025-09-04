Matthew Breetzke creates world record become first player to register scores of fifty plus in his first five ODIs Navjot मैथ्यू ब्रीट्जके ने सिद्धू का 38 साल पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 5वें मैच में ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, Cricket Hindi News - Hindustan
मैथ्यू ब्रीट्जके ने सिद्धू का 38 साल पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 5वें मैच में ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

मैथ्यू ब्रीट्जके ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ 85 रन की पारी खेली। इसके साथ ही वह वनडे में डेब्यू करने के बाद से लगातार पांच पारियों में 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 11:18 PM
दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके वनडे में डेब्यू करने के बाद से लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैथ्यू ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 85 रन की धमाकेदार पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वह वनडे में लगातार पांच मैचों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मैथ्यू ब्रीट्जके ने इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू का 38 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है।

मैथ्यू ब्रीट्जके ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 77 गेंद में 85 रन की पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने लगातार पांचवें वनडे में 50 से अधिक का स्कोर बनाया है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने शुरुआती पांच मैचों में 50 या उससे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। सिद्धू को तीसरे वनडे में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। नवजोत ने 1987 के विश्व कप में ये उपलब्धि हासिल की थी।

अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके के नाम अब पांच वनडे पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। वह वनडे के इतिहास में शुरुआती पांच वनडे में 400 का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। मैथ्यू ने पांच वनडे में 94.5 के औसत से 463 रन बनाए हैं। इससे पहले नीदरलैंड के टॉम कूपर ने 5 मैचों में 374 रन बनाए थे।

इसके साथ ही मैथ्यू ब्रीट्जके ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा लॉर्ड्स में बनाया बनाया गया सर्वोच्च वनडे स्कोर भी अपने नाम कर लिया है। 2008 में हर्शल गिब्स ने 74 रन बनाए थे। ब्रीट्जके ने पांचवें विकेट के लिए ट्रिस्टन स्टब्स के साथ 147 रनों की साझेदारी भी की, जोकि अफ्रीका के लिए वनडे क्रिकेट में तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले 2012 में अमला और डिविलियर्स के बीच 172 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी हुई थी।

