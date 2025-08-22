Matthew Breetzke becomes first player in world to score four fifty plus scores in four odis joins Navjot Singh Sidhu 54 साल के वनडे इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मैथ्यू ने डेब्यू के बाद मचाया धमाल, Cricket Hindi News - Hindustan
54 साल के वनडे इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मैथ्यू ने डेब्यू के बाद मचाया धमाल

दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू ब्रीट्जके पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से शानदार फॉर्म में हैं। वह वनडे में लगातार चार मैचों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 03:43 PM
दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 49.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 277 रन बनाए। अफ्रीका के लिए युवा बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके ने सबसे ज्यादा रन बनाए। हालांकि उन्होंने शतक लगाने का मौका गंवा दिया। ब्रीट्जके ने दूसरे वनडे में भी दमदार पारी खेली। उन्होंने इस दौरान आठ चौके और दो छक्के लगाए। मैथ्यू की दमदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। मैथ्यू ब्रीट्जके ने लगातार चौथे वनडे में अर्धशतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है।

दक्षिण अफ्रीका के लिए डेब्यू करने के बाद से मैथ्यू बेहतरीन फॉर्म में हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 150 रन ठोके थे। इसके बाद उन्होंने 83 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहले मैच में 57 रन की पारी खेली और फिर दूसरे वनडे में 78 गेंदों में 8 चौके और दो छक्के की मदद से 88 रन की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी मैथ्यू ब्रीट्जके अपने पहले चार वनडे मैचों में 50 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

भारत के नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने डेब्यू के बाद से लगातार चार अर्धशतक बनाए, हालांकि उन्होंने ये उपलब्धि पांच मैचों में हासिल की थी। क्योंकि 1987 में भारत में हुए विश्व कप के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की थी। मैथ्यू ब्रीट्जके के नाम पहले ही अपनी पहली तीन वनडे पारियों में किसी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है।

मैथ्यू ब्रीट्जके के शुरुआती वनडे स्कोर

150(148) बनाम पाकिस्तान, लाहौर

83(84) बनाम पाकिस्तान, कराची

57(56) बनाम ऑस्ट्रेलिया, केर्न्स

88(78) बनाम ऑस्ट्रेलिया, मैके

