244 रनों से हारने के बावजूद टीम इंडिया को मिली राहत, मैट हेनरी नहीं खेलेंगे आखिरी वनडे
Matt Henry IND vs NZ ODI: मैट हेनरी ने चौथे वनडे में भारत के छक्के छुड़ाए। विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत उन्होंने 5 विकेट लिए। हालांकि वह सीरीज का आखिरी मैच नहीं खेलेंगे।
मैट हेनरी की कातिलाना गेंदबजी के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को चौथे वनडे में 244 रनों के बड़े अंतर से धूल चटाई। यह न्यूजीलैंड की वनडे क्रिकेट में रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी जीत तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार है। मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के रूप में तीन बड़े विकेट लेकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी। 334 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया इन झटको से उबर ही नहीं पाई और पूरी टीम 27वें ओवर में 89 के स्कोर पर सिमट गई। मैट हेनरी को उनकी लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। 5 मैच की यह सीरीज में अब भारत 2-1 से आगे है। सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच रविवार, 15 नवंबर को इसी मैदान पर खेला जाना है। हालांकि भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है।
मैट हेनरी नहीं खेलेंगे आखिरी वनडे
मैट हेनरी भारत के खिलाफ दो दिन बाद होने वाला पांचवां और आखिरी वनडे नहीं खेलेंगे। 19 नवंबर से शुरू हो रही दो टेस्ट मैच की तैयारियों के लिए वह टेस्ट टीम के साथ जुड़ेंगे। ऐसे में भारत की लिए यह एक बड़ी राहत की खराब है। न्यूजीलैंड की नजरें पांचवें वनडे को भी जीतकर सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म करने पर होगी। वहीं टीम इंडिया चाहेगी कि वह बाउंस बैक कर सीरीज 3-1 से अपने नाम करे।
प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर
मैच के बाद मैट हेनरी ने कहा, "वापस आकर बहुत अच्छा लगा। जाहिर है, यह एक अजीब साल रहा है। इसलिए, कुछ वनडे क्रिकेट के साथ यहां वापस आकर अच्छा लगा। [अपनी रिकवरी और पिछले मैच मिस करने पर] यह आइडियल नहीं था, देव (डेवोन कॉनवे) से टकराना। मुझे लगता है कि मैं भी इस मामले में थोड़ी जिम्मेदारी लेता हूं। तो, आइडियल नहीं, लेकिन इसने चीजों को थोड़ा पीछे धकेल दिया। लेकिन शुक्र है कि अब हम ठीक हैं।
[वर्कलोड मैनेजमेंट पर] हां, मुझे लगता है कि वह मेन हिस्सा था। जाहिर है, एक बार जब आपके सिर में इस तरह की चोट लगती है, तो आपको बस बहुत सावधान रहना होता है और इसने चीजों को थोड़ा पीछे धकेल दिया। लेकिन यह हमारे लिए एक बड़ी गर्मी में आगे बढ़ने के लिए वाकई बहुत जरूरी है।
[अपने पहले ओवर पर - ट्रिपल विकेट मेडन] हां, यह काफी मजेदार है, है ना? हवा बहुत तेज थी और यह चीजों को काफी सिंपल बनाए हुए थी, और यह मजेदार है जब आप असल में एक सिंपल गेम प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हों। थोड़ी किस्मत भी। एक शॉट वहां भी थोड़ा नीचे से लगा, तो शायद हवा ने मुझे थोड़ा साइड में धकेल दिया (मुस्कुराते हुए)।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें