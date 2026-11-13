244 रनों से हारने के बावजूद टीम इंडिया को मिली राहत, मैट हेनरी नहीं खेलेंगे आखिरी वनडे

Matt Henry IND vs NZ ODI: मैट हेनरी ने चौथे वनडे में भारत के छक्के छुड़ाए। विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत उन्होंने 5 विकेट लिए। हालांकि वह सीरीज का आखिरी मैच नहीं खेलेंगे।

मैट हेनरी की कातिलाना गेंदबजी के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को चौथे वनडे में 244 रनों के बड़े अंतर से धूल चटाई। यह न्यूजीलैंड की वनडे क्रिकेट में रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी जीत तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार है। मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के रूप में तीन बड़े विकेट लेकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी। 334 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया इन झटको से उबर ही नहीं पाई और पूरी टीम 27वें ओवर में 89 के स्कोर पर सिमट गई। मैट हेनरी को उनकी लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। 5 मैच की यह सीरीज में अब भारत 2-1 से आगे है। सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच रविवार, 15 नवंबर को इसी मैदान पर खेला जाना है। हालांकि भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है।

मैट हेनरी नहीं खेलेंगे आखिरी वनडे मैट हेनरी भारत के खिलाफ दो दिन बाद होने वाला पांचवां और आखिरी वनडे नहीं खेलेंगे। 19 नवंबर से शुरू हो रही दो टेस्ट मैच की तैयारियों के लिए वह टेस्ट टीम के साथ जुड़ेंगे। ऐसे में भारत की लिए यह एक बड़ी राहत की खराब है। न्यूजीलैंड की नजरें पांचवें वनडे को भी जीतकर सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म करने पर होगी। वहीं टीम इंडिया चाहेगी कि वह बाउंस बैक कर सीरीज 3-1 से अपने नाम करे।

प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर मैच के बाद मैट हेनरी ने कहा, "वापस आकर बहुत अच्छा लगा। जाहिर है, यह एक अजीब साल रहा है। इसलिए, कुछ वनडे क्रिकेट के साथ यहां वापस आकर अच्छा लगा। [अपनी रिकवरी और पिछले मैच मिस करने पर] यह आइडियल नहीं था, देव (डेवोन कॉनवे) से टकराना। मुझे लगता है कि मैं भी इस मामले में थोड़ी जिम्मेदारी लेता हूं। तो, आइडियल नहीं, लेकिन इसने चीजों को थोड़ा पीछे धकेल दिया। लेकिन शुक्र है कि अब हम ठीक हैं।

[वर्कलोड मैनेजमेंट पर] हां, मुझे लगता है कि वह मेन हिस्सा था। जाहिर है, एक बार जब आपके सिर में इस तरह की चोट लगती है, तो आपको बस बहुत सावधान रहना होता है और इसने चीजों को थोड़ा पीछे धकेल दिया। लेकिन यह हमारे लिए एक बड़ी गर्मी में आगे बढ़ने के लिए वाकई बहुत जरूरी है।