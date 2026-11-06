रोहित-कोहली को दूसरे वनडे में परेशान करेगा ये गेंदबाज, प्लेइंग XI में होगी वापसी; कैसा रहेगा पिच का मिजाज?

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा टी20 वेलिंग्टन में खेला जाना है। इस मैच में एक बार फिर हर किसी की नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होगी। हालांकि एक कीवी गेंदबाज है, जो उन्हें परेशान कर सकता है।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में अपनी पकड़ बना चुका भारत शनिवार को होने वाले दूसरे मैच में बढ़त को दोगुना करना चाहेगा। वहीं न्यूजीलैंड वापसी की कोशिश में मैदान में पर उतरेगा।

भारत 1-0 की बढ़त होना निश्चित रूप से एक आरामदायक स्थिति है, लेकिन वह जानता है कि न्यूजीलैंड, खासकर अपनी घरेलू जमीन पर, ऐसी टीम नहीं है जिसे सिर्फ एक हार के बाद कमजोर मान लिया जाए। मेजबान टीम के लिए वेलिंगटन का यह मुकाबला किसी 'फाइनल से पहले फाइनल' जैसा है। अगर वे एक और मैच हारते हैं, तो उनके लिए वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

विराट कोहली पर अटूट भरोसा इस मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनके अनुभवी बल्लेबाजों की शानदार फॉर्म और गेंदबाजों का आत्मविश्वास है। पहले मैच में विराट कोहली की 74 रनों की बेहतरीन पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक शानदार खिलाड़ी को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं होती। हालात को समझने, सही गेंदों को चुनने और आक्रामक होने से पहले स्ट्राइक रोटेट करने की उनकी क्षमता भारत के लिए एक बड़ी ताकत है।

रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद सबकी नजरें रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल पर भी होंगी। रोहित क्रीज पर अधिक समय बिताना चाहेंगे, जबकि गिल से उम्मीद होगी कि वे टीम को वह स्थिरता दें, जिससे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज खुलकर खेल सकें। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के सामने, शुरुआती 10 ओवर बहुत अहम हो सकते हैं। अगर भारत ने जल्दी विकेट गंवा दिए, तो मेजबान टीम हावी हो सकती है; वहीं, अगर ओपनर्स एक मजबूत शुरुआत देते हैं, तो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की धार कम हो जाएगी।

भारत के तेज गेंदबाजों ने पहले ही दिखा दिया है कि वे अनुशासन और लगातार दबाव बनाए रखने की अहमियत को समझते हैं। अर्शदीप सिंह के चार विकेट, गुरनूर बराड़ के तीन विकेट और अंशुल कंबोज के दो विकेटों ने पहले मैच में बड़ा अंतर पैदा किया। बात सिर्फ विकेट लेने की नहीं थी, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी थी कि न्यूजीलैंड की टीम कभी भी सहज लय में न आ पाए।

डेवोन कॉनवे सीरीज से बाहर, मैट हेनरी बढ़ा सकते हैं कोहली-रोहित की मुश्किलें न्यूजीलैंड के लिए चुनौती कहीं ज़्यादा बड़ी है। कनकशन (सिर की चोट) के कारण डेवोन कॉनवे का बाहर होना एक बड़ा झटका है, खासकर तब जब उनकी बैटिंग लाइनअप को स्थिरता की जरूरत है। डेरिल मिशेल, टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स को अब और ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। वे सारा स्कोर बनाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों पर नहीं छोड़ सकते। कप्तान मिशेल सेंटनर को भी अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को सही रखना होगा। मैट हेनरी और काइल जैमीसन में भारत के शीर्ष क्रम को परेशान करने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए शुरुआत में ही विकेट लेना जरूरी होगा। कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाजों के सामने सिर्फ अच्छी गेंदें फेंकना काफी नहीं है।; लंबे स्पेल तक लगातार दबाव बनाए रखना होगा।

IND vs NZ पिच रिपोर्ट ऐसा माना जा रहा है वेलिंगटन में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, जहां हवा और गेंद की मूवमेंट शुरुआती ओवरों को दिलचस्प बना सकती है। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शरीर से दूर शॉट खेलने के लालच से बचना होगा, जबकि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आक्रामक रवैये के साथ-साथ गेंद पर पूरा कंट्रोल भी हो।