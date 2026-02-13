T20 WC में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में क्यों होगी कड़ी टक्कर? मैट हैनरी ने बताई ऐतिहासिक वजह
मैट हैनरी को उम्मीद है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच कड़ी टक्कर होगी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैनरी ने इसकी ऐतिहासिक वजह बताई है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबलों को कड़ा बताते हुए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हैनरी ने शुक्रवार को कहा कि दोनों टीमों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता टी20 वर्ल्ड कप 2025 के अहम मैच में एक नया आयाम जोड़ेगी जिससे ग्रुप के विजेता का फैसला हो सकता है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका को ग्रुप डी में अभी हार नहीं मिली है। दोनों टीम के बीच मैच अक्सर कड़े होते हैं। हैनरी ने माना कि इतिहास और खेल संस्कृति ने इस मुकाबले की प्रतिद्वंद्विता को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है।
हैनरी ने अहमदाबाद में मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''आप हमेशा सबसे अच्छी टीम के साथ खेलना चाहते हैं। जब हम बड़े हो रहे थे, चाहे वह रग्बी हो या क्रिकेट, न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका हमेशा ऐसे मैच होते थे जिनका आप हिस्सा बनना चाहते थे। दोनों देशों के बीच एक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा है और विश्व कप में कुछ भी नहीं बदलता है।'' उन्होंने कहा, ''यह एक कड़ा मुकाबला है और कुछ ऐसा है जिसमें शामिल होना हमें बहुत पसंद है।''
शनिवार के मैच से ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली टीम का फैसला हो सकता है, लेकिन हैनरी ने कहा, ''दक्षिण अफ्रीका हर विभाग में मजबूत है। उनके पास बल्ले की ताकत, गेंद की विविधता और अपार अनुभव है। जब आप ऐसी टीम के सामने होते हैं तो आप जानते हैं कि आपको खेल के हर पहलू में बेहतरीन होना होगा।''
उन्होंने कहा, ''विश्व कप में हर मैच का महत्व होता है। हर जीत से आत्मविश्वास बढ़ता है और लय बनती है। हमारे लिए यह कल अपना सर्वश्रेष्ठ करने और बहुत आगे की नहीं सोचने की बात है।'' अफगानिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के दो सुपर ओवर मैच के बारे में बात करते हुए हैनरी ने कहा, ''हम अपनी नजरे उस मैच से हटा नहीं पा रहे थे, यह एक जबरदस्त मैच था और इसमें सब कुछ था।''
