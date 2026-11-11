डेवोन कॉनवे से टकरा गए थे मैट हेनरी, चोट से उबरने के बाद कहा- बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था
मैट हेनरी चोट से उबरने के बाद वापसी के लिए तैयार हैं। प्रैक्टिस सेशन के दौरान कॉनवे के साथ उनकी टक्कर हो गई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि वह डेव से अभी तक नहीं मिले हैं लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ था।
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी अपनी हाल की चोट को भुलाकर भारत के खिलाफ 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज और टीम के आगे के व्यस्त कार्यक्रम में अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हेनरी अभ्यास सत्र के दौरान अपने साथी खिलाड़ी डेवोन कॉनवे से टकराने के बाद चोटिल हो गए थे जिसके कारण उन्हें भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से बाहर होना पड़ा था। इस तेज गेंदबाज की हालत में हालांकि काफी सुधार हुआ है और वह शुक्रवार को होने वाले चौथे वनडे में वापसी करने के लिए तैयार हैं।
हमें बहुत क्रिकेट खेलना है
इस 34 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा, ''मैं थोड़ा बदकिस्मत रहा हूं। शुक्र है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। यह थोड़ा निराशाजनक रहा है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास अभी भी खेलने के लिए बहुत क्रिकेट बाकी है। गर्मियों का यह सत्र रोमांचक होने वाला है।''
हेनरी को न्यूजीलैंड की 14 सदस्यीय टेस्ट टीम में कॉनवे, रचिन रविंद्र और टॉम ब्लंडेल के साथ शामिल किया गया है, जो सभी चोटों से उबर रहे हैं। वह जांघ की मांसपेशियों में मामूली खिंचाव से ज्यादा चिंतित नहीं है लेकिन आगे के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए सतर्क रहना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, ''चिंता की कोई खास बात नहीं है। आगे हमें बहुत क्रिकेट खेलना है और इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है।'' अभ्यास सत्र के दौरान कॉनवे के साथ हुई टक्कर के बारे में बात करते हुए हेनरी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे के आने के बारे में पता नहीं चला।
मैं अभी तक डेव से नहीं मिला हूं
उन्होंने कहा, ''यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। हम फील्डिंग का अभ्यास कर रहे थे और दुर्भाग्य से दोनों को एक-दूसरे के आने का पता नहीं चला, जिससे डेव (कॉनवे) और मेरा सिर आपस में टकरा गए। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं अभी तक डेव से नहीं मिला हूं। वह अभी घर पर है और मैं उससे मिलने को लेकर उत्सुक हूं।'' न्यूजीलैंड को अब से लेकर अगले साल मार्च तक 10 टेस्ट मैच खेलने हैं और हेनरी ने कहा कि तेज गेंदबाजों के कार्यभार का प्रबंधन करना कोई चुनौती नहीं होगी।
उन्होंने कहा, ''हमारे पास कई अच्छे गेंदबाज हैं। हमारे पास बड़ी टीम है और हम जानते हैं कि हमें आगे काफी क्रिकेट खेलनी है। कार्यभार प्रबंधन हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। हमें बहुत क्रिकेट खेलनी है लेकिन यह सब परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। ऐसे में आपस में लगातार बातचीत करते रहना सबसे अहम होगा।''
विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के संदर्भ में भारत के खिलाफ सीरीज महत्वपूर्ण होगी, लेकिन हेनरी ने कहा कि न्यूजीलैंड परिणाम के बजाय अपने स्वयं के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा, ''हमारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करें। हम उसी तरह की क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे जैसे हम खेलते आए हैं। घरेलू मैदान पर खेलना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण सीरीज है लेकिन हमें अपने घरेलू मैदानों पर खेलना पसंद है और हम भारत के खिलाफ खेलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी