125 रन बनाकर भी विल यंग को नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, गेंदबाज ने मार ली बाजी
टीम इंडिया के खिलाफ चौथे वनडे मैच में 125 रनों की पारी खेलकर भी कीवी टीम के सलामी बल्लेबाज विल यंग को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि एक गेंदबाज ने खतरनाक गेंदबाजी करके ये अवॉर्ड अपने नाम कर लिया।
न्यूजीलैंड की टीम को चौथे वनडे मैच में शानदार जीत मिली। 244 रनों से टीम इंडिया को मेजबान कीवी टीम ने हरा दिया। इस जीत के साथ सीरीज में न्यूजीलैंड ने वापसी कर ली। इस तरह से कम न्यूजीलैंड के पास अब सीरीज को बराबर करने का मौका है। माउंट मॉन्गनुई में हुए इस वनडे मैच में न्यूजीलैंड को दो खिलाड़ियों ने जीत दिलाई। इनमें एक बल्लेबाज था और एक गेंदबाज। बल्लेबाज ने 125 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके दम पर टीम 333 रनों तक पहुंची, लेकिन उसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड नहीं मिला।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चौथे वनडे मैच में शतकीय पारी खेलने वाले विल यंग प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से वंचित रह गए, क्योंकि इस मैच में खतरनाक गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज मैट हेनरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके पीछे की वजह यह थी कि उन्होंने पहले ही ओवर में तीन भारतीय बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। इनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का विकेट शामिल था। इसके बाद उन्होंने 3 विकेट और निकाले और इस तरह कुल 6 विकेट उन्होंने इस मुकाबले में अपने नाम किए।
मैट हेनरी को 2 रन बनाने के अलावा 9.4 ओवर में 27 रन देकर 6 विकेट चटकाने की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि शानदार शतक जड़ने वाले विल यंग देखते रह गए। वैसे तो दावेदार विल यंग भी थे, लेकिन मैट हेनरी की गेंदबाजी और खासकर पहला ओवर मैच का निर्णायक मोड़ था, जहां से भारतीय टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि स्कोर 0/3 हो चुका था। इसके बाद से भारतीय टीम बस अपनी शर्मनाक हार को टालने की कोशिश में जुटी रही और महज 89 रनों पर ढेर हो गई। मैच 244 रनों के अंतर से न्यूजीलैंड ने जीता।
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मैट हेनरी ने अपनी परफॉर्मेंस पर कहा, "हवा बहुत तेज थी और यह चीजों को काफी सिंपल बनाए हुए थी और यह मजेदार है जब आप असल में एक सिंपल गेम प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हों। थोड़ी किस्मत भी। खैर, खासकर जिस तरह से हवा चल रही थी, मुझे स्विंग की ज़्यादा चिंता नहीं थी। तो पहली बॉल से ही बस ताकत दिखाने और स्टंप्स को खेल में लाने की कोशिश थी। हम जानते थे कि नई बॉल के साथ एक छोटा सा मौका था, जिससे आप बैट्समैन पर प्रेशर डाल सकते थे, तो बस जितना हो सके उतना सिंपल रहने की कोशिश कर रहे थे। और जब पहले ओवर में यह इतनी तेजी से घूमती है, जब लोग पहली बॉल का सामना कर रहे होते हैं, तो यह काफी मुश्किल होता है।"
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