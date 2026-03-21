आईपीएल 2026 के शुरुआती चरण में नहीं खेलेंगे मथीशा पथिराना, KKR के मुख्य कोच ने किया कंन्फर्म
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज मतिशा पथिराना के अप्रैल मध्य से उपलब्ध होने की संभावना जताई है। शुरुआती फेज के लिए वे टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे।
कोलकाता, 21 मार्च (वार्ता), कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना के अप्रैल मध्य से उपलब्ध होने की संभावना जताई है।
पिंडली में खिंचाव के कारण टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हुए पथिराना इस समय श्रीलंका क्रिकेट की देखरेख में रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। टूर्नामेंट में पथिराना केवल तीन मैच ही खेल पाए थे और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मुक़ाबले के दौरान उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। जिसके चलते आईपीएल 2026 के शुरुआत में उनकी उपलब्धता को लेकर उनकी चिंताएं बढ़ गई थीं।
केकेआर के प्री सीज़न प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान नायर ने कहा, "हमें जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके अनुसार वह श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं और उन्होंने उनका रिहैब शुरू कर दिया है। हमें जो सबसे नई जानकारी मिली है उसके अनुसार वह अप्रैल के मध्य तक मैच खेलने के लिए फ़िट हो जाएंगे। फ़िलहाल हमें इतना पता है।"
इस समयावधि को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पथिराना आईपीएल 2026 के शुरुआती दौर से बाहर रहेंगे, जिसके चलते केकेआर की गेंदबाज़ी योजनाओं को बड़ा झटका लगेगा। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) द्वारा रिलीज किए जाने के बाद केकेआर ने नीलामी में पथिराना को 18 करोड़ में ख़रीदा था।
हर्षित राणा की अनुपस्थिति की वजह से भी केकेआर को झटका लगा है। घुटने की चोट के चलते राणा इस समय बाहर चल रहे हैं जो कि पिछले कुछ सीज़न में केकेआर के तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण के मुख्य स्तंभ रहे हैं। हालांकि राणा औपचारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर घोषित हो चुके हैं।
राणा को टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच के दौरान घुटने में चोट लग गई थी जिसके बाद वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे।
नायर ने कहा, "सबसे पहले तो यह बड़ा झटका है। क्योंकि ख़िताबी सीज़न को जोड़ते हुए हर्षित पिछले कुछ सीजन से टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। इन वर्षों में एक क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने काफ़ी विकास किया है इसलिए उन्हें रिप्लेस करना आसान नहीं है।
हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ गेंदबाज़ों पर नज़र डाली है। हम लीडरशिप ग्रुप की मदद से इस बात का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इस टीम में फ़िट बैठता है और कौन अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभा सकता है। हम अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं और हमने कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही हम ऐसे खिलाड़ी को चुन लेंगे जो कुछ ख़ास कर सके।"
राज
वार्ता
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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