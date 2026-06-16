बॉल दिख नहीं रहा है… मैच अधिकारियों पर उठे सवाल, कैसी दी गई खराब रोशनी में खेलने की इजाज़त?
इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए मैच काफी ज्यादा विवादित रहा। वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ी के साथ लड़ाई से पहले इस मैच में बहुत कुछ हुआ था। सुपर ओवर खराब रोशनी में कराया गया और वह भी तेज गेंदबाजों से।
दांबुला में सोमवार 15 जून को खेला गया इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए मैच काफी ज्यादा विवादित रहा। वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ी के साथ लड़ाई से पहले इस मैच में बहुत कुछ हुआ था। रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि सुपर ओवर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैच की पर्याप्त सन लाइट नहीं थी। बावजूद इसके अंपायरों ने तेज गेंदबाजों को सुपर ओवर में खराब रोशनी होने के बावजूद ऑपरेट करने दिया। एक खिलाड़ी को तो यह तक कहते हुए सुना गया कि यार बॉल नहीं दिख रहा है।
इंडिया वर्सेस श्रीलंका ए ट्राई नेशन वनडे सीरीज का मैच टाई हो गया था। इसमें भी विवाद था, क्योंकि पहले तो अंपायर्स ने 10 रन की पेनल्टी भारत पर लगाई थी। अंपायरों ने विपराज निगम को दो बार पिच के डेंजर जोन में दौड़ते पकड़ा था। आखिरी गेंद पर नो शॉट ऑफर के बावजूद खिलाड़ियों ने रन दौड़ा। इस पर भी आपत्ति भारत ने दर्ज कराई थी, लेकिन अंपायरों ने नहीं सुनी। रीप्ले में देखा गया कि रन जायज था। सुपर ओवर खराब रोशनी में कराया गया। मैदानी अंपायर ने हाईट की नो बॉल नहीं दी थी, लेकिन थर्ड अंपायर ने नो बॉल करार दी थी।
श्रीलंका ने जैसे ही इंडिया ए के स्कोर की बराबरी की तो भारतीय खिलाड़ियों और ऑन फील्ड अंपायर्स के बीच एक लंबी बातचीत चली। अंपायर सुपर ओवर नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी नहीं थे। वहीं, भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने श्रीलंका के कप्तान से मिलकर यह फैसला लिया कि सुपर ओवर इन्हीं परिस्थितियों में खेला जाए। अंपायरों ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें लगा कि परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं तो फिर मैच को रोक दिया जाएगा।
स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट की मानें तो एक सूत्र ने बताया है कि अधिकारियों ने पहले ही भारतीय टीम को बता दिया था कि परिस्थितियां खराब रहीं तो मैच को आगे नहीं कराया जाएगा। मैच टाई होने के बाद लंबी बातचीत चली और इस दौरान परिस्थितियां और खराब हो गईं। जब सुपर ओवर शुरू हुआ तो और भी कम रोशनी बची थी।
खराब रोशनी में तेज गेंदबाजी इजाजत कैसे?
इसके बाद से जिस बात की जांच हो रही है, वह है तेज गेंदबाजों को ऐसे हालात में गेंदबाजी करने की इजाज़त देना। खराब रोशनी में सिर्फ स्पिनर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस सुपर ओवर में पेसर्स ने गेंदबाजी की। विवाद तब और गहरा गया जब श्रीलंका A की सुपर ओवर इनिंग्स की आखिरी गेंद पर नो बॉल दी गई, जिससे भारतीय खेमे में विरोध शुरू हो गया और मैच में एक और लंबी देरी हुई। मैच में यहां भी विघ्न पड़ा और रोशनी और खराब हो गई।
जब वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे सुपर ओवर में 17 रन चेज करने के लिए उतरे, तब तक विज़िबिलिटी एक बड़ी चिंता बन गई थी। बावजूद इसके श्रीलंका ए की ओर से भी तेज गेंदबाज को बॉलिंग की इजाजत दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर बैठे दर्शकों को बॉल ट्रैक करने में मुश्किल हुई, जबकि खिलाड़ियों को भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक खिलाड़ी को टीम के साथियों से कहते सुना गया, "यार, बॉल दिख ही नहीं रही है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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