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बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग! खिलाड़ी समेत टीम मालिक हुए सस्पेंड

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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BCB ने कहा कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के 12वें सीजन के दौरान ICC एंटी-करप्शन कोड के अलग-अलग नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोप में कई खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, फ्रेंचाइजी मालिकों और दूसरे लोगों पर आरोप लगाए गए हैं।

बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग! खिलाड़ी समेत टीम मालिक हुए सस्पेंड

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के 12वें सीजन के दौरान ICC एंटी-करप्शन कोड के अलग-अलग नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोप में कई खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, फ्रेंचाइजी मालिकों और दूसरे लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। एक बयान में BCB ने कहा कि ये आरोप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इंटीग्रिटी यूनिट (BCBIU) द्वारा की गई जांच के बाद लगाए गए हैं। इस जांच में कथित भ्रष्ट आचरण, सट्टेबाजी की गतिविधियों, भ्रष्टाचार-रोधी जांच में सहयोग की कमी और BPL से जुड़ी जांच में रुकावट डालने की कोशिशों की पड़ताल की गई।

Md लबलुर रहमान (टीम मैनेजर):

आर्टिकल 2.4.6 - बिना किसी ठोस वजह के, कोड के तहत संभावित भ्रष्ट आचरण के संबंध में DACO द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने में नाकाम रहना या मना करना, जिसमें कोड के आर्टिकल 4.3 के तहत जारी डिमांड नोटिस का पालन करने में नाकाम रहना शामिल है।

आर्टिकल 2.4.7 - कोड के तहत संभावित भ्रष्ट आचरण की DACO जांच में रुकावट डालना या देरी करना, जिसमें संबंधित कम्युनिकेशन और जानकारी को छिपाना, हटाना या नष्ट करना शामिल है।

Md तौहीदुल हक तौहीद (फ्रैंचाइज को-ओनर):

आर्टिकल 2.4.6 - बिना किसी ठोस वजह के, कोड के तहत संभावित भ्रष्ट आचरण के संबंध में DACO द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने में नाकाम रहना या मना करना, जिसमें कोड के आर्टिकल 4.3 के तहत जारी डिमांड नोटिस का पालन करने में नाकाम रहना शामिल है। आर्टिकल 2.4.7 - कोड के तहत संभावित भ्रष्ट आचरण की DACO जांच में रुकावट डालना या देरी करना, जिसमें संबंधित कम्युनिकेशन और जानकारी को छिपाना, हटाना या नष्ट करना शामिल है।

अमित मोजुमदार (घरेलू क्रिकेटर):

आर्टिकल 2.2.1 - क्रिकेट मैच के नतीजे, आगे बढ़ने, चलने या किसी और पहलू के बारे में बेट लगाना, लेना, लगाना या किसी और तरह से बेट लगाना।

रेजवान कबीर सिद्दीकी (टीम मैनेजर):

आर्टिकल 2.2.1 - क्रिकेट मैच के नतीजे, आगे बढ़ने, चलने या किसी और तरह से बेट लगाना, लेना, लगाना या किसी और तरह से बेट लगाना।

जिन पार्टिसिपेंट्स पर आरोप लगे हैं, उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और आरोपों का जवाब देने के लिए उनके पास नोटिस मिलने के 14 (चौदह) दिन हैं। BCB इस समय इन मामलों के बारे में कोई और कमेंट नहीं करेगा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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