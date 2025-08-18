match fixing in BPL Investigation confirms few Bangladeshi Cricketers were involved BPL में मैच फिक्सिंग का भंड़ाफोड, जांच में सामने आई बांग्लादेशी क्रिकेटरों की काली करतूत, Cricket Hindi News - Hindustan
BPL में मैच फिक्सिंग का भंड़ाफोड, जांच में सामने आई बांग्लादेशी क्रिकेटरों की काली करतूत

बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी बीपीएल काफी समय से मैच फिक्सिंग को लेकर चर्चा में है। इस लीग में क्रिकेट को कलंकित किया गया है। बांग्लादेश के कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटरों के नाम भी इस फिक्सिंग में सामने आए हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 02:51 PM
बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी बीपीएल को लेकर एक बड़ा ही हैरान करने वाला खुलासा है। खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि टीमें भी इस लीग में मैच फिक्सिंग में शामिल पाई गई है। एक नई जांच में इसका खुलासा हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी भी इस कांड में शामिल हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। इस जांच के परिणामों ने लीग की अखंडता और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

प्रोथोम एलो (बांग्लादेश का दैनिक अखबार) की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीपीएल जांच समिति ने पिछले सीजन में मैच फिक्सिंग से जुड़ी 36 असामान्य घटनाओं की पहचान की थी। इन घटनाओं में संदिग्ध बल्लेबाजी और गेंदबाजी पैटर्न शामिल थे। जांच में 10 से 12 क्रिकेटरों को चिन्हित किया गया, जिनमें दो मौजूदा बांग्लादेश के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इनमें एक तेज गेंदबाज और एक ऑफ स्पिनर शामिल है। इतना ही नहीं, कई लोकल प्लेयर जानबूझकर वाइड और संदिग्ध गेंदें फेंककर मैच के नतीजों में हेरफेर करते पाए गए।

मैच फिक्सिंग से जुड़ी जांच में खिलाड़ियों को उनके खिलाफ सबूतों की मजबूती के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तीन से चार खिलाड़ियों को 'अत्यधिक संदिग्ध' के रूप में चिह्नित किया गया था, जिनके भ्रष्ट आचरण से सीधे जुड़े होने के पुख्ता सबूत थे। अन्य को 'मध्यम' या 'कम संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसका अर्थ है कि कुछ संदेह है और यह दोष को निर्णायक रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हैरान करने वाली बात ये है कि बीपीएल में मैच फिक्सिंग के संदिग्धों में शामिल एक आरोपी खिलाड़ी बांग्लादेश की हालिया सीरीज का हिस्सा था। श्रीलंका दौरे वाली टीम में वह शामिल था, जिससे नेशनल टीम के लिए संभावित खतरों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

मैच फिक्सिंग कांड में ज्यादातर आरोपी क्रिकेटर 35 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, लेकिन अब इनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ डोमेस्टिक क्रिकेट के दरवाजे भी बंद होने की कगार पर हैं। इस सूची में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) की एक उप-समिति का सदस्य भी शामिल है, जिस पर फिक्सिंग में शामिल फ्रेंचाइजियों के साथ सौदे कराने का आरोप है। दरबार राजशाही, सिलहट स्ट्राइकर्स और ढाका कैपिटल्स के अधिकारियों ने मैचों में हेराफेरी में अपनी भूमिका स्वीकार की है।

