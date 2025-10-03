पाकिस्तान के लिए काल बना मारूफा अख्तर का ये ओवर, BANW vs PAKW मैच का क्या था टर्निंग पॉइंट?

बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान पर सात विकेट से मिली जीत का श्रेय ‘आत्मविश्वास से भरी’ और ‘परिपक्व’ युवा तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर को देते हुए कहा कि उसने पहले ही ओवर में मैच का रूख तय कर दिया था।

बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान पर सात विकेट से मिली जीत का श्रेय ‘आत्मविश्वास से भरी’ और ‘परिपक्व’ युवा तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर को देते हुए कहा कि उसने पहले ही ओवर में मैच का रूख तय कर दिया था। 20 साल की मारूफा ने पहले ओवर में लगातार दो गेंदों पर पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज ओमाइमा सोहेल और अनुभवी सिदरा अमीन को खाता खोले बिना आउट कर दिया था। पाकिस्तानी पारी 38.3 ओवर में 129 रन पर सिमट गई। जवाब में बांग्लादेश ने रूबिया हैदर के नाबाद 54 रन की मदद से सात विकेट से जीत दर्ज की।

सुल्ताना ने मैच के बाद कहा ,‘‘अच्छा हुआ कि हम टॉस हार गए। हम भी पहले बल्लेबाजी ही चुनते। मैने लड़कियों से कहा कि पावरप्ले में विकेट लेने हैं। मारूफा ने पावरप्ले में बेहतरीन गेंदबाजी करके अपनी छाप छोड़ी। वह काफी युवा और परिपक्व है और उसे अपनी भूमिका बखूबी पता है। उसके पास आत्मविश्वास की कमी नहीं है।’’

सुल्ताना ने कहा, ‘‘पाकिस्तानी पारी के बाद हमने बात की कि अपना स्वाभाविक खेल दिखाना है। रूबिया ने अपने डेब्यू मैच में शानदार बल्लेबाजी की। कई बार शुरूआती विकेट जल्दी गिरने से दबाव बन जाता है लेकिन बल्लेबाज साझेदारियां बनाने के लिए ही उतरे थे। हम टीम में ऐसा ही कल्चर बनाना चाहते हैं।’’

पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने कहा कि पहले ओवर में मारूफा के दो विकेट के बाद मैच उनकी टीम के हाथ से निकल गया। उन्होंने कहा, ‘‘पहले कुछ ओवरों में उन्होंने विकेट ले लिये जो निर्णायक मोड़ था। हम अगले मैच में वापसी की कोशिश करेंगे।’’

‘प्लेयर आफ द मैच’ मारूफा ने कहा कि उन्होंने अपनी लाइन और लैंग्थ पर ही पूरा ध्यान रखा जिसका फायदा मिला।