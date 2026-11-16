एकरमैन के शतक ने छीनी बांग्लादेश टीम की खुशी, पहले टेस्ट के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका ने दिया करारा जवाब
Johannesburg Test Day 2: मार्केस एकरमैन ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन शानदार शतकीय पारी खेली। साउथ अफ्रीका ने सोमवार को पहली पारी में सिर्फ चार विकेट गंवाए।
साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेला जा रहा है। सोमवार को मैच के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के 400 के स्कोर का करारा जवाब दिया। मेजबान टीम ने स्टंप्स तक पहली पारी में 62 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 287 रन जुटाए। साउथ अफ्रीका 113 रन पीछे है। मार्केस एकरमैन के शतक ने बांग्लादेश से शुरुआती खुशी छीनी। दरअसल, साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। एडेन मार्कराम (4) दूसरे ओवर में ही हसन महमूद का शिकार बन गए थे।
एकरमैन ने की तगड़ी साझेदारी
मार्कराम के आउट होने के बाद एकरमैन और जुबैर हमजा ने तगड़ी साझेदारी की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 202 रन जोड़े। हमजा ने 129 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 83 रनों की पारी खेली। उन्हें मोमिनुल ने 44वें ओवर में पवेलियन की राह दिखाई। एकरमैन ने कप्तान तेम्बा बावुमा के संग तीसरे विकेट के लिए 61 रनों की पार्टनरशिप की। एकरमैन को महमूद ने 55वें ओवर में अपने जाल में फंसाया। उन्होंने 164 गेंदों में 157 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और एक सिक्स है। यह 30 वर्षीय एकरमैन का पहला टेस्ट शतक है। महमूद ने 59वें ओवर में मैथ्यू ब्रीट्जके (2) को आउट किया। बावुमा 54 गेंदों में 19 जबकि रयान रिकेल्टन 7 गेंदों में 7 रन बनाकर नाबाद हैं।
बांग्लादेश ने दूसरे दिन बटोरे 73 रन
बांग्लादेश ने जोहान्सबर्ग टेस्ट के पहले दिन छह विकेट पर 327 रन बनाए थे। बांग्लादेश ने दूसरे दिन चार विकेट गंवाकर 73 रन बटोरे। बांग्लादेश की पहली पारी 101.2 ओवर में 400 रन पर सिमटी। तौहीद हृदय और लिटन दास की शानदार शतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश ने यह स्कोर बनाया। तौहीद ने अपने चौथे टेस्ट में दूसरा शतक जड़ा। उन्होंने 227 गेंदों में 137 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और एक छक्का शामिल। उन्होंने वांडरर्स मैदान पर लिटन दास के साथ छठे विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी करके बांग्लादेश की पारी को संभाला। तौहीद रविवार को दिन की आखिरी गेंद पर आउट हुए। लिटन ने 179 गेंदों में 120 रन जुटाए। उनके बल्ले से भी 14 चौके और एक सिक्स निकला।
बांग्लादेश ने 22 पर गंवाए थे तीन विकेट
बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठवें ओवर में 22 रन तक तीन विकेट गंवाए दिए थे। तौहीद और सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन (67) ने 99 रन की साझेदारी करके टीम को मुश्किल से उबारा। अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम (0) का खाता नहीं खुला, जिससे 34.2 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर पांच विकेट पर 121 रन हो गया। बांग्लादेश ने 78वें ओवर में 300 रन का आंकड़ा पार किया। साउथ अफ्रीका की ओर से पेसर कगिसो रबाडा ने पांच विकेट चटकाए। रबाडा ने टेस्ट क्रिकेट में 18वीं बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट चटकाने का कारनामा किया। डेन पैटरसन ने चार शिकार किए। मार्क यान्सेन को एक विकेट मिला।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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