मार्क वुड एशेज सीरीज से बाहर, इंग्लैंड की टीम को लगा बड़ा झटका; इस पेसर की हुई एंट्री
एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 से पीछे चल रही इंग्लैंड की टीम को एक बड़ा झटका सीरीज के तीसरे मैच से पहले लगा है। चोट से परेशान चल रहे तेज गेंदबाज मार्क वुड एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं। मार्क वुड को बाएं पैर के घुटने में चोट लगी थी, जिसके कारण वे एशेज सीरीज के बाकी मैचों में नहीं खेल पाएंगे। वे पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम का हिस्सा थे, लेकिन दूसरे मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे। इंग्लैंड की टीम में एक नए पेसर की एंट्री हो गई है, जो मैथ्यू फिशर हैं।
मार्क वुड इस हफ्ते के आखिर में ECB मेडिकल स्टाफ की देखरेख में अपना रिहैबिलिटेशन शुरू करने के लिए घर लौटेंगे। फरवरी में घुटने की सर्जरी उन्होंने कराई थी। इसके बाद पर्थ में अपना पहला कॉम्पिटिटिव मैच खेलने उतरे, लेकिन फिर से चोटिल हो गए। उनको अपने करियर में कई बार चोटों का सामना करना पड़ा है। उनकी उम्र को देखते हुए इंग्लैंड के लिए उनके लंबे समय के भविष्य के बारे में नए सवाल उठ गए हैं। इंग्लैंड ने वुड की जगह सरे के सीमर मैथ्यू फिशर को टीम में शामिल किया है।
फिशर कुछ समय पहले तक एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड लायंस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में थे। इस टूर पर तीन मैचों में दो ही विकेट उनको मिले थे। कोई खास प्रभाव मैट फिशर ने नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी मार्क वुड के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको देखा जा रहा है। फिशर ने अभी तक सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ 2022 में खेला था। एंटीगा में खेले गए उस मैच में फिशर को एकमात्र विकेट मिला था।
ऑस्ट्रेलिया में तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर के पास छाप छोड़ने का मौका है। उनको एशेज के आने वाले तीन टेस्ट मैचों में मौका मिलने की संभावना है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम की हालत अच्छी नहीं नहीं है। 2 मैच टीम हार चुकी है। एक और मैच हारने पर सीरीज गंवा देगी। ऐसे में इंग्लिश टीम यहां से फूंक-फूंककर आगे कदम रखेगी, ताकि सीरीज में जीवित रहा जाए और 17 दिसंबर से होने वाले टेस्ट मैच में जीत हासिल की जाए।