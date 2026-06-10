बेन स्टोक्स को रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया गया तो यह शर्म की बात होगी, पूर्व क्रिकेटर ने दिया बयान
नाइटक्लब कांड के बाद बेन स्टोक्स के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की चर्चा शुरू हो गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद एक नाइटक्लब में जाकर स्टोक्स ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाथापाई की थी।
इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स इस समय विवादों में घिरे हुए हैं। नाइटक्लब कांड की वजह से न सिर्फ उनको टीम से ड्रॉप किया जा सकता है, बल्कि कप्तानी भी उनसे छीनी जा सकती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसको लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट ओपनर मार्क रिचर्डसन ने कहा है कि मैदान के बाहर की गतिविधियों की वजह से अगर बेन स्टोक्स को प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया गया तो यह शर्मनाक बात होगी। इसके पीछे की वजह भी रिचर्डसन ने बताई है।
रिचर्डसन का यह कमेंट स्टोक्स की फिजिकल हेल्थ, टेस्ट कप्तान के तौर पर उनके काम के बहुत ज़्यादा बोझ और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू को लेकर चल रही बहस को दिखाता है। रिपोर्ट्स की मानें तो न्यूजीलैंड में जन्मे बेन स्टोक्स नाइटक्लब कांड के बाद अपने इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन और प्लेयर के रूप में भविष्य को लेकर विचार कर रहे हैं। गस एटकिंसन को भी उनके साथ नाइटक्लब में हुए कांड में शामिल पाया गया था। उन पर भी इंग्लैंड की टीम का प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप है। इसके लिए जांच जारी है, लेकिन स्टोक्स पहले ही अपने हथियार डाल सकते हैं।
न्यूजीलैंड के लिए 38 टेस्ट मैच खेलने वाले मार्क रिचर्डसन ने रयान ब्रिज टुडे पर बात करते हुए कहा कि स्टोक्स का जाना निराशाजनक होगा, लेकिन उन्हें स्पॉटलाइट से दूर रहने से फायदा हो सकता है। रिचर्डसन ने कहा, "यह सच में निराशाजनक है और कोई भी सही बातें नहीं जानता, लेकिन सच तो यह है कि जब आप इंग्लैंड के कप्तान होते हैं, जब आप पिछले 12 महीनों में उस टीम के साथ जो हुआ है, उसके बाद तनाव में होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यह एक शानदार टेस्ट जीत थी, लेकिन शायद बाहर जाकर शराब न पिएं, या इसे अकेले में करें।"
उन्होंने आगे कहा, "वह इस तरह से बाहर जाने के लायक नहीं है, लेकिन साफ है कि वहां एक समस्या है और शायद लोगों की नजरों से दूर रहना ही इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। उसे जाते देखना सच में शर्म की बात होगी। मैं जिस कैरेक्टर को जानता हूं, वो सिर्फ़ दूर से है, आप जानते हैं, अगर इंग्लैंड कहे कि हम तुम्हें बैठाने वाले हैं, तो वो ऐसा कैरेक्टर है जो कहेगा, ‘अरे, भाड़ में जाए, मैं तब रिटायर हो जाऊंगा’।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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