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बेन स्टोक्स को रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया गया तो यह शर्म की बात होगी, पूर्व क्रिकेटर ने दिया बयान

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नाइटक्लब कांड के बाद बेन स्टोक्स के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की चर्चा शुरू हो गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद एक नाइटक्लब में जाकर स्टोक्स ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाथापाई की थी।

बेन स्टोक्स को रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया गया तो यह शर्म की बात होगी, पूर्व क्रिकेटर ने दिया बयान

इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स इस समय विवादों में घिरे हुए हैं। नाइटक्लब कांड की वजह से न सिर्फ उनको टीम से ड्रॉप किया जा सकता है, बल्कि कप्तानी भी उनसे छीनी जा सकती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसको लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट ओपनर मार्क रिचर्डसन ने कहा है कि मैदान के बाहर की गतिविधियों की वजह से अगर बेन स्टोक्स को प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया गया तो यह शर्मनाक बात होगी। इसके पीछे की वजह भी रिचर्डसन ने बताई है।

रिचर्डसन का यह कमेंट स्टोक्स की फिजिकल हेल्थ, टेस्ट कप्तान के तौर पर उनके काम के बहुत ज़्यादा बोझ और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू को लेकर चल रही बहस को दिखाता है। रिपोर्ट्स की मानें तो न्यूजीलैंड में जन्मे बेन स्टोक्स नाइटक्लब कांड के बाद अपने इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन और प्लेयर के रूप में भविष्य को लेकर विचार कर रहे हैं। गस एटकिंसन को भी उनके साथ नाइटक्लब में हुए कांड में शामिल पाया गया था। उन पर भी इंग्लैंड की टीम का प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप है। इसके लिए जांच जारी है, लेकिन स्टोक्स पहले ही अपने हथियार डाल सकते हैं।

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न्यूजीलैंड के लिए 38 टेस्ट मैच खेलने वाले मार्क रिचर्डसन ने रयान ब्रिज टुडे पर बात करते हुए कहा कि स्टोक्स का जाना निराशाजनक होगा, लेकिन उन्हें स्पॉटलाइट से दूर रहने से फायदा हो सकता है। रिचर्डसन ने कहा, "यह सच में निराशाजनक है और कोई भी सही बातें नहीं जानता, लेकिन सच तो यह है कि जब आप इंग्लैंड के कप्तान होते हैं, जब आप पिछले 12 महीनों में उस टीम के साथ जो हुआ है, उसके बाद तनाव में होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यह एक शानदार टेस्ट जीत थी, लेकिन शायद बाहर जाकर शराब न पिएं, या इसे अकेले में करें।"

उन्होंने आगे कहा, "वह इस तरह से बाहर जाने के लायक नहीं है, लेकिन साफ ​​है कि वहां एक समस्या है और शायद लोगों की नजरों से दूर रहना ही इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। उसे जाते देखना सच में शर्म की बात होगी। मैं जिस कैरेक्टर को जानता हूं, वो सिर्फ़ दूर से है, आप जानते हैं, अगर इंग्लैंड कहे कि हम तुम्हें बैठाने वाले हैं, तो वो ऐसा कैरेक्टर है जो कहेगा, ‘अरे, भाड़ में जाए, मैं तब रिटायर हो जाऊंगा’।”

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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