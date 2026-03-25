इंग्लिश क्रिकेट में हलचल: मार्क बुचर ने भरी हुंकार, कहा- मैं सिलेक्टर बनने को तैयार हूं, मगर…
पूर्व क्रिकेटर मार्क बुचर ने इंग्लैंड के नए नेशनल सिलेक्टर के रोल के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ECB से किसी ने भी इस पोजीशन के बारे में उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया है।
पूर्व क्रिकेटर मार्क बुचर ने इंग्लैंड की टीम का नया नेशनल सिलेक्टर बनने की इच्छा जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने अप्लाई भी किया है, लेकिन इस पोजिशन के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। पिछले हफ्ते द टाइम्स में मोईन अली और स्टीवन फिन जैसे लोगों के साथ बुचर को इस रोल के लिए जोड़ा गया था। ल्यूक राइट के इस रोल से हटने के बाद इंग्लैंड अपने पोस्ट-एशेज रिव्यू के हिस्से के तौर पर एक नया नेशनल सिलेक्टर हायर कर रहा है।
ECB ने कहा कि सफल कैंडिडेट "खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा" और इंग्लैंड टीम और फर्स्ट-क्लास काउंटियों के बीच क्वालिटी कम्युनिकेशन पक्का करने में भी शामिल होगा। विजडन क्रिकेट वीकली पॉडकास्ट पर बात करते हुए बुचर ने कहा, "हां, मुझे इसमें दिलचस्पी होगी। मेरे काम का नेचर ऐसा है कि मैं बहुत सारा क्रिकेट देखता हूं, बहुत सारे क्रिकेटरों से मिलता हूं और साल भर में बहुत सारे कोचों से बात करता हूं, तो क्यों नहीं? लेकिन किसी ने मुझसे बात नहीं की।"
यह रोल समर सीजन में इंग्लैंड के सिलेक्शन प्रोसेस में किए जाने वाले बदलावों का एक अहम हिस्सा होगा, खासकर नेशनल टीम और काउंटी के बीच रिश्ते को बेहतर बनाने में। पिछले हफ्ते, सरे के हेड कोच गैरेथ बैटी ने कहा था कि काउंटी से इंग्लैंड सिलेक्शन तक के रास्ते 'धुंधले' हो गए थे और खिलाड़ियों को यह पक्का नहीं था कि सिलेक्शन जीतने के लिए उन्हें क्या करना होगा।
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव, रिचर्ड गोल्ड और मेन्स क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर, रॉब की ने कल (23 मार्च) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कन्फर्म किया कि एशेज हार के बाद कोई बड़ी छंटनी नहीं होगी। ब्रेंडन मैकुलम इंग्लैंड के सभी मेन्स फॉर्मेट में हेड कोच के तौर पर अपनी भूमिका बनाए रखेंगे, जबकि की भी अपने पद पर बने रहेंगे। बुचर ने कहा है कि मैकलम और की लकी हैं कि वे अभी भी अपने पदों पर हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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