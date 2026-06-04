मार्क बाउचर ने वर्ल्ड टेस्ट XI में 3 भारतीयों को दी जगह, कमिंस को बनाया कप्तान; ऐसी है स्क्वॉड
साउथ अफ्रीकी दिग्गज मार्क बाउचर ने करंट वर्ल्ड टेस्ट इलेवन और स्क्वॉड को चुना है। इस टीम का कप्तान उन्होंने पैट कमिंस को बनाया है, जबकि भारत के तीन खिलाड़ी भी उनकी बेस्ट टेस्ट इलेवन का हिस्सा हैं।
साउथ अफ्रीका की टीम के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर ने अपनी मौजूदा टेस्ट वर्ल्ड इलेवन और स्क्वॉड का चुनाव किया है। बाउचर ने अपनी इस वर्ल्ड टेस्ट टीम में 3 भारतीय खिलाड़ियों को भी जगह दी है। हालांकि, कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पैट कमिंस को चुना है, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपनी टीम को जिताने में सफल रहे हैं। मार्क बूचर ने इस टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को रखा है, जो इस समय टेस्ट क्रिकेट में एक्टिव हैं और अच्छा प्रदर्शन उनके मुताबिक कर रहे हैं। इस टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का भारी दबदबा देखा जा सकता है
ईसपीएनक्रिकइंफो पर मार्क बाउचर ने जो टीम चुनी है, उसमें तीन भारतीय खिलाड़ियों के रूप में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। खास बात ये है कि भारत के तीनों खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है। इस टेस्ट स्क्वॉड में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ियों को इस 15 सदस्यीय टीम में मार्क ने रखा है, जबकि साउथ अफ्रीका के 3 ही खिलाड़ी इस टीम में उन्होंने चुने हैं। बाउचर की इस टीम में ऑस्ट्रेलिया के 6, भारत और साउथ अफ्रीका के 3-3, जबकि इंग्लैंड के 2 और न्यूजीलैंड के एक प्लेयर को जगह दी है।
ऑस्ट्रेलिया के तो 4 खिलाड़ियों को मार्क बाउचर ने वर्ल्ड टेस्ट इलेवन में शामिल किया है। इनमें बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, विकेटकीपर एलेक्स कैरी, कप्तान पैट कमिंस और स्पिनर नाथन लियोन को चुना है, जबकि 15 सदस्यीय टीम में आगे पेसर मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को जगह दी है। साउथ अफ्रीका की टीम से सिर्फ एक खिलाड़ी मार्क की प्लेइंग इलेवन में शामिल है, जो कगिसो रबाडा हैं, जबकि एडेन मार्करम और मार्को यानसेन फाइनल फिफ्टीन में शामिल किए हैं। इंग्लैंड की टीम से बेन स्टोक्स और जो रूट को इस टीम में मार्क बाउचर ने जगह दी है, जबकि न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को भी बेस्ट टेस्ट इलेवन में रखा है। यही वो खिलाड़ी हैं, जो इस समय टेस्ट क्रिकेट में अपनी-अपनी टीम के लिए धमाल मचा रहे हैं।
मार्क बाउचर की करंट बेस्ट टेस्ट इलेवन और स्क्वॉड
1. यशस्वी जायसवाल
2. केएल राहुल
3. केन विलियमसन
4. जो रूट
5. स्टीव स्मिथ
6. बेन स्टोक्स
7. एलेक्स कैरी (विकेटकीपर)
8. पैट कमिंस (कप्तान)
9. कगिसो रबाडा
10. जसप्रीत बुमराह
11. नाथन लियोन
12. एडेन मार्करम
13. मार्को यानसेन
14. मिचेल स्टार्क
15. जोश हेजलवुड
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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