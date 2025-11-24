Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Marco Jansen's deadly six wicket haul puts Team India in danger of losing SA player achieved this feat after 25 years
यान्सेन के 'घातक सिक्स' से टीम इंडिया पर हार का खतरा, 25 साल बाद SA प्लेयर ने किया ये कारनामा

यान्सेन के 'घातक सिक्स' से टीम इंडिया पर हार का खतरा, 25 साल बाद SA प्लेयर ने किया ये कारनामा

संक्षेप:

ऑलराउंडर मार्को यान्सेन ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट की पहली पारी में छह विकेट चटकाए। भारतीय टीम महज 201 रनों पर ढेर हो गई। यान्सेन ने भारत में एक खास कारनामा अंजाम दिया है।

Mon, 24 Nov 2025 04:11 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मार्को यान्सेन ने सोमवार को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 'घातक सिक्स' लगाया। उन्होंने गुवाहाट के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 19.5 ओवर में 48 रन देकर छह विकेट चटकाए। मैच के तीसरे दिन भारत की पारी 201 रनों पर सिमट। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 का स्कोर खड़ा किया था और मेहमान टीम ने 288 रनों की दमदार बढ़त हासिल की। साउथ अफ्रीका ने भारत को फॉलोऑन नहीं दिया और खुद बल्लेबाजी का फैसला किया। यान्सेन के 'घातक सिक्स' से टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडराने लगा है।

25 साल बाद SA प्लेयर ने किया ये कारनामा

यान्सेन ने गुवाहाटी टेस्ट में फाइफर लेने से पहले कमाल की बल्लेबाजी भी की। उन्होंने पहली पारी में 91 गेंदों में 93 रन बनाए थे। 25 सालों के बाद किसी साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने भारतीय सरजमीं पर टेस्ट में फाइफर और 50 प्लस रन बनाने का कारनामा अंजाम दिया है। यान्सेन से पहले साउथ अफ्रीका के निकी बोजे ने साल 2000 में ऐसा किया था। 21वीं सदी में भारत में सिर्फ तीन मेहमान प्लेयर्स ने टेस्ट में फाइफर और 50 प्लस स्कोर बनाया है। यान्सेन और बोजे के अलावा लिस्ट में वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर हैं। होल्ड ने 2018 में भारत के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में ऐसा किया था।

भारत में टेस्ट मैचों में बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों का बेस्ट प्रदर्शन

7/46 – जॉन लीवर (इंग्लैंड), दिल्ली, 1976

7/67 – ज्योफ डाइमॉक (ऑस्ट्रेलिया), कानपुर, 1979

7/93 – एलन डेविडसन (ऑस्ट्रेलिया), कानपुर, 1959

6/48 – मार्को यान्सेन (साउथ अफ्रीका), गुवाहाटी, 2025

5/31 – एलन डेविडसन (ऑस्ट्रेलिया), कानपुर, 1959

भारत में टेस्ट मैचों में साउथ अफ्रीका के पेसर्स का बेस्ट प्रदर्शन

8/64 – लांस क्लूजनर, कोलकाता, 1996

7/51 – डेल स्टेन, नागपुर, 2010

6/48 – मार्को यान्सेन, गुवाहाटी, 2025

5/23 – डेल स्टेन, अहमदाबाद, 2008

5/40 – काइल एबॉट, दिल्ली, 2015

यान्सेन 1988 के बाद से भारत में टेस्ट में फाइफर लेने वाले तीसरे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उनसे पहले जहीर खान (तीन बार) और मिचेल जॉनसन (मोहाली, 2010) ने ऐसा किया था। यान्सेन ने अपने लंबे कद का अच्छा फायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजों को शॉर्ट पिच गेंदों से निशाना बनाया। भारत का स्कोर एक समय एक विकेट पर 95 रन था लेकिन इसके बाद उसने 27 रन के अंदर छह विकेट गंवा दिए। अधिकतर भारतीय बल्लेबाजों ने गलत शॉट खेल कर अपने विकेट इनाम दिए। भारत के लिए सर्वाधिक रन यशस्वी जायसवाल (58) ने बनाए। वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से 48 रन निकले।

Marco Jansen India Vs South Africa
