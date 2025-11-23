बदकिस्मत खिलाड़ियों की इस लिस्ट में जुड़ा मार्को यान्सन का नाम, ऐसा करने वाले बने साउथ अफ्रीका के पहले खिलाड़ी

संक्षेप: यह रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में नंबर-9 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए नर्वस 90 में आउट होने का। यान्सन इस लिस्ट में शामिल होने वाले पहले साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी बने हैं, वहीं कुल 12वें खिलाड़ी हैं।

भारत के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मार्को यान्सन नर्वस 90 का शिकार बने। मार्को ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 93 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। मार्को यान्सन की इस पारी के दम पर साउथ अफ्रीका 489 के शानदार स्कोर तक तो पहुंचने में कामयाब रहा, मगर वह खुद अपने पहले टेस्ट शतक से चूक गए। उन्हें कुलदीप यादव ने बोल्ड कर साउथ अफ्रीकी पारी का अंत किया। नर्वस 90 में आउट होने के बाद मार्को यान्सन के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है जो आज तक किसी साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी के नाम दर्ज नहीं हुआ।

बता दें, नंबर-9 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए नर्वस 90 में आउट होकर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के नाम है। स्टार्क भारत के खिलाफ 99 के निजी स्कोर पर 2013 में मोहाली टेस्ट में आउट हुए थे।

बात मैच की करें तो, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने सेनुरन मुथुसामी के शतक और मार्को यान्सन की 93 रनों की पारी के दम पर 489 रन बोर्ड पर लगाए। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, वहीं रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को दो-दो विकेट मिले।

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना विकेट खोए 9 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। मैच के तीसरे दिन यानी कल यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।