मार्को जेनसन के 100 टेस्ट विकेट पूरे, तोड़ा पाकिस्तान के वकार यूनुस का रिकॉर्ड; टॉप-5 में बनाई जगह
मार्को जेनसन ने टेस्ट क्रिकेट में विकेटों का शतक यानी की 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। वह गेंदों के मामले में इस मुकाम तक पहुंचने वाले 5वें सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। उन्होंने पाकिस्तान के वकार यूनुस का रिकॉर्ड तोड़ा है।
साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जेनसन रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। बल्ले से हो या गेंद से वह हर डिपार्टमेंट में धमाल मचा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी तीन मैच की टेस्ट सीरीज में भी उनका लाजवाब प्रदर्शन जारी है। यही वजह है कि उन्होंने आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। जेनसन भारतीय हरफनमौला रवींद्र जडेजा को पछाड़ पहले पायदान पर पहुंचे हैं। जडेजा पिछले चार सालों से पहली पोजिशन पर थे। जेनसन की धाकड़ परफॉर्मेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में अपने 100 विकेट पूरे किए और वह सबसे कम गेंदों के मामले में इस मुकाम तक पहुंचने वाले पांचवें सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। जी हां, उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वकार यूनुस को टॉप-5 से बाहर कर दिया है।
मार्को जेनसन की टॉप-5 में एंट्री
साउथ अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज ने 3864 गेंदों में 100 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं। वह टॉप-5 में शामिल होने वाले साउथ अफ्रीका के तीसरे गेंदबाज हैं। जी हैं, लिस्ट में डेल स्टेन 3631 गेंदों के साथ तीसरे तो वर्नोन फिलेंडर 3792 गेंदों के साथ चौथे पायदान पर हैं। मार्को जेनसन ने पाकिस्तान के वकार यूनुस को टॉप-5 से बाहर कर दिया है, जिन्होंने 100 टेस्ट विकेट लेने के लिए 3976 गेंदें ली थी।
इंग्लैंड के दो दिग्गज टॉप-2 में
सबसे कम गेंदों में 100 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की इस लिस्ट में टॉप-2 में इंग्लैंड के दो ऐसे दिग्गज गेंदबाज हैं, जिन्हें आज तक कोई पछाड़ नहीं पाया। जॉर्ज लोहमैन ने यह कारनामा मात्र 3409 गेंदों में कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वहीं जॉनी ब्रिग्स 3469 गेंदों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं।
100 प्लस टेस्ट विकेट के साथ बेस्ट बॉलिंग औसत
मार्को जेनसन ने 100 विकेट मात्र 20.67 की औसत के साथ लिए हैं, जसप्रीत बुमराह 19.79 की औसत के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं, जबकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन पहले नंबर पर हैं। उनका बॉलिंग औसत 19.25 का है।
|प्लेयर्स
|औसत
|ओली रॉबिन्सन
|19.25
|जसप्रीत बुमराह
|19.79
|जॉनी वार्डल
|20.39
|एलन डेविडसन
|20.53
|मार्को जेनसन
|20.67
|मैल्कम मार्शल
|20.94
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें