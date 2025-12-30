Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Many cricketers, including Suryakumar Yadav, used to send me messages actress Khushi Mukherjee boasted
मेरे पीछे कई क्रिकेटर, सूर्यकुमार यादव लगातार मेसेज भेजा करते थे; अभिनेत्री खुशी मुखर्जी ने बघारी शेखी

मेरे पीछे कई क्रिकेटर, सूर्यकुमार यादव लगातार मेसेज भेजा करते थे; अभिनेत्री खुशी मुखर्जी ने बघारी शेखी

संक्षेप:

बॉलिवुड ऐक्टर खुशी मुखर्जी ने दावा किया है कि भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें अक्सर मेसेज भेजा करते थे। अब उनकी बातचीत नहीं होती। एक कार्यक्रम के दौरान मुखर्जी ने खुद की शेखी बघारते हुए कहा कि कई क्रिकेटर उनके पीछे पड़े हैं लेकिन वह किसी क्रिकेटर के साथ डेट पर नहीं जाना चाहती हैं।

Dec 30, 2025 04:46 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बॉलिवुड ऐक्टर खुशी मुखर्जी ने दावा किया है कि भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें अक्सर मेसेज भेजा करते थे। अब उनकी बातचीत नहीं होती। एक कार्यक्रम के दौरान मुखर्जी ने खुद की शेखी बघारते हुए कहा कि कई क्रिकेटर उनके पीछे पड़े हैं लेकिन वह किसी क्रिकेटर के साथ डेट पर नहीं जाना चाहती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रिएलिटी शो एमटीवी स्पिलिट्सविल्ला में दिख चुकीं खुशी मुखर्जी से जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वह किसी क्रिकेटर के साथ डेट पर जाना चाहती हैं तब उनका जवाब था कि उन्हें लिंक-अप पसंद नहीं है।

किड्डान एंटरटेनमेंट की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में मुखर्जी कहती हैं, ‘मैं किसी क्रिकेटर के साथ डेट पर जाना नहीं चाहती हूं। बहुत सारे क्रिकेटर मेरे पीछे पड़े हैं। सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मेसेज भेजा करते थे। अब हम दोनों में बहुत बात नहीं होती और मैं किसी भी तरह से जुड़ना भी नहीं चाहती। मैं ऐसा कोई लिंक-अप नहीं चाहती जिसमें मैं शामिल रहूं।’

मुखर्जी के इन दावों पर सूर्यकुमार यादव की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मंगलवार को वह अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ तिरुमाला में वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने वैकुंठ एकादशी के मौके पर पूजा-अर्चना की।

सूर्युकमार यादव ने अभी हाल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैच की सीरीज में भारत का नेतृत्व किया था जिसमें टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की थी। उनकी ही अगुआई में भारतीय टीम फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेगी। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Suryakumar Yadav
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |