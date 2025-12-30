मेरे पीछे कई क्रिकेटर, सूर्यकुमार यादव लगातार मेसेज भेजा करते थे; अभिनेत्री खुशी मुखर्जी ने बघारी शेखी

संक्षेप: बॉलिवुड ऐक्टर खुशी मुखर्जी ने दावा किया है कि भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें अक्सर मेसेज भेजा करते थे। अब उनकी बातचीत नहीं होती। एक कार्यक्रम के दौरान मुखर्जी ने खुद की शेखी बघारते हुए कहा कि कई क्रिकेटर उनके पीछे पड़े हैं लेकिन वह किसी क्रिकेटर के साथ डेट पर नहीं जाना चाहती हैं।

बॉलिवुड ऐक्टर खुशी मुखर्जी ने दावा किया है कि भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें अक्सर मेसेज भेजा करते थे। अब उनकी बातचीत नहीं होती। एक कार्यक्रम के दौरान मुखर्जी ने खुद की शेखी बघारते हुए कहा कि कई क्रिकेटर उनके पीछे पड़े हैं लेकिन वह किसी क्रिकेटर के साथ डेट पर नहीं जाना चाहती हैं।

रिएलिटी शो एमटीवी स्पिलिट्सविल्ला में दिख चुकीं खुशी मुखर्जी से जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वह किसी क्रिकेटर के साथ डेट पर जाना चाहती हैं तब उनका जवाब था कि उन्हें लिंक-अप पसंद नहीं है।

किड्डान एंटरटेनमेंट की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में मुखर्जी कहती हैं, ‘मैं किसी क्रिकेटर के साथ डेट पर जाना नहीं चाहती हूं। बहुत सारे क्रिकेटर मेरे पीछे पड़े हैं। सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मेसेज भेजा करते थे। अब हम दोनों में बहुत बात नहीं होती और मैं किसी भी तरह से जुड़ना भी नहीं चाहती। मैं ऐसा कोई लिंक-अप नहीं चाहती जिसमें मैं शामिल रहूं।’

मुखर्जी के इन दावों पर सूर्यकुमार यादव की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मंगलवार को वह अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ तिरुमाला में वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने वैकुंठ एकादशी के मौके पर पूजा-अर्चना की।