गंभीर को अय्यर से ज्यादा ये खिलाड़ी पसंद...पूर्व क्रिकेटर का एशिया कप स्क्वॉड के बाद बड़ा दावा

श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के लिए नहीं चुना गया। वहीं, शुभमन गिल की ना सिर्फ टी20 टीम में वापसी हुई बल्कि उपकप्तान भी बनाया गया। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर मनोज तिवारी ने बड़ा दावा किया है।

बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किए जाने पर अनेक लोग हैरान हैं। अय्यर को 15 सदस्यीय टीम तो छोड़िए रिजर्व में भी शामिल नहीं किया गया। उन्होंने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच दिसंबर 2023 में खेला था। वहीं, शुभमन गिल को ना सिर्फ एशिया कप स्क्वॉड में जगह मिली बल्कि भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान भी बनाया गया। उन्होंने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच जुलाई 2024 में खेला था। अय्यर को भले ही महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए नहीं चुना गया लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने 30 वर्षीय खिलाड़ी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अय्यर भविष्य में रोहित शर्मा के बाद भारतीय वनडे टीम के कप्तान बनेंगे। उन्होंने साथ ही टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ा दावा किया। तिवारी का मानना है कि गंभीर को अय्यर से ज्यादा गिल पसंद हैं।

तिवारी ने क्रिकट्रैकर से कहा, "रोहित शर्मा के बाद जाहिर है कि मैं श्रेयस अय्यर का नाम लूंगा, क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट और अन्य जगह शानदार नेतृत्व किया है। मैंने उन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेट में नहीं देखा है लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी मुंबई के लिए ट्रॉफी जीती है। जब मैं कमेंट्री कर रहा था तो मैंने श्रेयस अय्यर को एक कप्तान के रूप में उभरते हुए देखा। वह उन लोगों में से हैं जो आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं। वह खूब रन बनाते हैं और मैदान पर बेहतरीन फैसले लेते हैं, जो एक अच्छे कप्तान के लिए जरूरी हैं। उन्होंने यह सफलतापूर्वक किया है, जैसा कि हमने केकेआर में उनके कार्यकाल के दौरान देखा।" उन्होंने कहा कि अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा ट्रॉफी जीतने का श्रेय नहीं दिया गया, जिसके वह हकदार थे।

अय्यर की कप्तानी में केकेआर ने आईपीएल 2024 में खिताब जीता था। केकेआर ने 10 साल का ट्रॉफी का सूखा समाप्त किया था। उस वक्त गंभीर केकेआर के मेंटोर थे। हालांकि, अय्यर का ट्रॉफी जीतने के बावजूद केकेआर से नाता टूट गया। वह आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के लिए खेले। उनकी कप्तानी में पीबीकेएस फाइनल में पहुंची। उन्होंने बल्ले से भी छाप छोड़ी। तिवारी ने कहा, “2024 में केकेआर उनकी कप्तानी में चैंपियन बनी लेकिन उन्हें वो श्रेय नहीं मिला जिसके हकदार थे। पीआर मशीनरी ने इस तरह काम किया कि टीम के सिर्फ एक ही व्यक्ति (गौतम गंभीर) को श्रेय दिया गया। मुझे लगा कि चंद्रकांत पंडित और भरत अरुण के साथ उन्हें भी पहचान मिलनी चाहिए थी। वे सहयोगी स्टाफ थे जबकि अय्यर मैदान पर फेसले लेने वाले लीडर थे।”

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर जरूर टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे और वह लंबे समय तक नेतृत्व करेंगे। लेकिन साथ ही वह शुभमन गिल के साथ कप्तानी की लड़ाई भी लड़ेंगे क्योंकि मौजूद कोच गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर से ज्यादा शुभमन गिल को पसंद करते हैं। इसलिए फाइट तो होगी ही। लेकिन देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है।"