धोनी-गंभीर की जोड़ी देखने वाली होगी…मनोज तिवारी ने BCCI के ऑफर पर लिए मजे

रिपोर्ट्स हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बतौर मेंटोर टीम के साथ जुड़ना के ऑफर की पेशकश की है। इसपर धोनी कब और क्या जवाब देंगे ये देखने वाली बात होगी।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 08:10 AM
रिपोर्ट्स हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बतौर मेंटोर टीम के साथ जुड़ना के ऑफर की पेशकश की है। इसपर धोनी कब और क्या जवाब देंगे ये देखने वाली बात होगी। जब इस बारे में टीम इंडिया के पूर्व प्लेयर मनोज तिवारी से सवाल किया गया तो उन्होंने मजे लिए। उन्होंने कहा कि धोनी ने फोन उठाया ना क्योंकि उनसे फोन पर बात करना काफी मुश्किल हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर धोनी मानते हैं तो गंभीर और उनकी जोड़ी लाजवाब होगी।

मनोज तिवारी से पूछा गया कि धोनी को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का मेंटोर बनाया जा सकता है, बीसीसीआई ने उन्हें यह ऑफर भेजा है। अगर धोनी इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो इससे टीम इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मनोज तिवारी ने यहां मजे लेते हुए कहा कि वो मैसेज पढ़ेंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी।

मनोज तिवारी ने ANI से कहा, “ये तो समय ही बताएगा, उनको ऑफर दिया है…वो फोन उठाए हैं ना? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि फोन पर मिलना बहुत मुश्किल है उनको। मैसेज का रिप्लाई भी कम मिलता है। बहुत सारे खिलाड़ियों ने ऐसा अपने समय में कहा भी है। वो मैसेज पड़ेंगे कि नहीं और रिप्लाई क्या करेंगे…वो ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं सबसे पहली बात यह है। वो करेंगे भी तो मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि वो क्या इंपैक्ट लेकर आएंगे। उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों के काम आएगा। धोनी और गंभीर की जोड़ी देखने वाली होगी, लाजवाब जोड़ी होगी।”

धोनी इससे पहले 2021 टी20 वर्ल्ड कप में मेंटोर की भूमिका अदा कर चुके हैं। उस समय विराट कोहली टीम के कप्तान थे और रवि शास्त्री कोच। हालांकि टीम उस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी।