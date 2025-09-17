Mandhana century Help Team India To Create History Register Their Highest Total Against Australia in INDW vs AUW 2nd ODI मंधाना के शतक के दम पर भारत ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर, Cricket Hindi News - Hindustan
Mandhana century Help Team India To Create History Register Their Highest Total Against Australia in INDW vs AUW 2nd ODI

मंधाना के शतक के दम पर भारत ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर

India Women vs Australia Women: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिा के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 292 रन बनाकर इतिहास रचा। ओपनर स्मृति मंधाना के बल्ले से मुल्लांपुर के मैदान पर शानदार शतकीय पारी निकली

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 06:28 PM
स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के शतक के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को इतिहास रचा। भारत ने मुल्लांपुर के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दूसरे वनडे में 292 रन बनाए। भारतीय टीम 49.5 ओवर में ऑलआउट हो गई। यह भारत का महिला वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले, भारत का ऑस्ट्रेलिया के सामने हाईएस्ट टोटल 282/8 था, जो उसने दिसंबर 2023 में वानखेड़े स्टेडियम में बनाया था। वहीं, भारत ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दूसरे सबसे बड़ा स्कोर बनाने का कारनामा किया है। भारत से आगे इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड ने साल 2022 में महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेट के नुकसान पर 298 रन जुटाए थे।

उपकप्तान मंधाना ने पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर 91 गेंदों में 117 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और चार छक्के शामिल थे। उन्होंने अपना शतक सिर्फ 77 गेंद में पूरा किया। यह भारत के लिए महिला वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक है। भारत की किसी महिला बल्लेबाज के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम है। उन्होंने राजकोट में इस साल जनवरी में आयरलैंड के खिलाफ 70 गेंद में शतक पूरा किया था।

ये भी पढ़ें:दीप्ति T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, मंधाना बल्लेबाजों की सूची में फिसली

मंधाना और प्रतिका रावल (25) ने भारत को दमदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 11.3 ओवर में 70 रन जोड़े। रावल अच्छी लय में दिख रही थीं लेकिन एशले गार्डनर की गेंद पर कवर में जॉर्जिया वेयरहेम को कैच दे बैठी। गार्डनर ने 39 रन देकर दो विकेट लिये। हरलीन देयोल (10) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (17) ने अच्छी शुरुआत की लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बना सकीं। दूसरी ओर, मंधाना ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने वेयरहेम को स्लॉग स्वीप खेलकर डीप मिडविकेट में छक्का लगाया और 45 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। अगली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा। उन्होंने वेयरहेम को अगले ओवर में दो और चौके और एक छक्का लगाया।

ये भी पढ़ें:IND vs ENG : स्मृति मंधाना का कमाल, इंग्लैंड में सबसे सफल ओवरसीज ओपनर बनीं

वहीं, ताहलिया मैकग्रा को मिड आफ पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। मंधाना 33वें ओवर में आउट हुई जब मैकग्रा की गेंद पर मिडविकेट सीमा पर गार्डनर को कैच थमाया। उनके आउट होने के बाद रनगति धीमी हुई लेकिन दीप्ति शर्मा (53 गेंद में 40) और रिचा घोष (33 गेंद में 29) ने अच्छी पारियां खेली। भारतीय टीम एक समय 300 रन के पार जाती दिख रही थी लेकिन मंधाना के आउट होने के बाद इससे चूक गई। ऑस्ट्रेलिया के लिये डार्सी ब्राउन ने 42 रन देकर तीन विकेट लिए। भारत को पहले मैच में आठ विकेट से पराजय झेलनी पड़ी थी। तीसरा और आखिरी मैच 20 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। (भाषा इनपुट के साथ)

