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The Hundred में जोस बटलर के बल्ले ने उगली आग, बर्मिंघम को मैनचेस्टर की टीम ने बुरी तरह हराया

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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द हंड्रेड लीग में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने बर्मिंघम फोनिक्स को बुरी तरह हराया, जिसमें जोस बटलर की अहम भूमिका रही। वे शतक से भले ही चूक गए, लेकिन अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाने में कामयाब रहे।

Jos Buttler
जोस बटलर

द हंड्रेड लीग का सातवां मैच मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और बर्मिंघम फोनिक्स के बीच खेला गया। इस मैच में जोस बटलर के बल्ले से तूफान आया। वे शतक से चूक गए, लेकिन टीम को बड़ी जीत दिलाने में सफल रहे। 100 गेंदों में 187 रन मैनचेस्टर की टीम ने बनाए थे, जबकि बर्मिंघम की टीम 97 गेंदों में 100 रनों पर ही ढेर हो गई और मुकाबला 87 रनों से एमएसजी यानी मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने जीत लिया। एडेन मार्करम की कप्तानी वाली मैनचेस्टर की टीम की यह लगातार दूसरी जीत इस टूर्नामेंट में है। पहले मैच में लंदन स्पिरिट टीम को उन्होंने हराया था।

मुकाबले की बात करें तो बर्मिंघम फोनिक्स टीम के कप्तान डोनावैन फरेरा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत खराब रही, क्योंकि 3 रन पर पहला विकेट गिर गया था। इसके बाद एक साझेदारी पनपी, लेकिन वह भी टूट गई। इसके बाद भी छोटी-छोटी साझेदारियां इस 100-100 गेंदों वाले टूर्नामेंट के मैच में मैनचेस्टर के लिए हुईं। जोस बटलर एमएसजी के लिए हीरो साबित हुए, जिन्होंने 50 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से 90 रन ठोक डाले।

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100 गेंद भी नहीं खेल पाई बर्मिंघम की टीम

टॉम मूर्स ने 17 गेंदों में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम को एक अच्छा फिनिश दिलाया। 11 गेंदों में 20 रन हेनरिक क्लासेन ने बनाए। इस तरह 100 गेंदों में टीम 187 रनों तक पहुंच गई। 2 विकेट बर्मिंघम के लिए रेहान अहमद ने चटकाए। वहीं, जब बर्मिंघम की टीम 188 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी तो शुरुआत बेहद खराब रही। 20 रन पर 2 विकेट टीम ने गंवाए और फिर टीम संभल ही नहीं पाई। ऐसे ही कुछ-कुछ अंतराल पर विकेट बर्मिंघम ने खोए और टीम 100 गेंदों को भी नहीं खेल पाई।

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शुरुआत ही खराब रही बर्मिंघम की

बर्मिंघम फोनिक्स के लिए 5 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा जरूर पार किया, लेकिन किसी के भी बल्ले से 30 रनों की भी पारी नहीं निकली। 5 में से एक ही बल्लेबाज 20 के पार जा सका। कप्तान डोनावैन फरेरा ने 25 गेंदों में 23 रन बनाए और ओपनर जो क्लार्क ने 17 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली। मैनचेस्टर के लिए लियाम डॉसन ने 3 विकेट निकाले, जबकि 2-2 विकेट सोनी बैकर, जोश टंग और नूर अहमद को मिले। वहीं, प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जोस बटलर को 90 रनों की पारी खेलने के लिए मिला।

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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