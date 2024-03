LIVE UPDATES रिफ्रेश

MAS vs PNG मैच की लाइव हिंदी कमेंट्री और स्कोरकार्ड

Papua New Guinea in Malaysia, 2 T20I Series, 2024 का मैच नंबर - पहला टी20 मलेशिया वर्सेस पापुआ न्यू गिनी के बीच है। यहां पढ़ें मैच से जुड़ा पल-पल का हाल।

मलेशिया vs पापुआ न्यू गिनी Live Score, पहला टी20 of Papua New Guinea in Malaysia, 2 T20I Series, 2024

Published By: Hindustan लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Sat, 16 Mar 2024 07:15 AM Malaysia vs Papua New Guinea Live score:Papua New Guinea in Malaysia, 2 T20I Series, 2024 का पहला टी20 मलेशिया वर्सेस पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जा रहा है। मैच Kuala Lumpur के Bayuemas Oval पर खेला जा रहा है। Sat, 16 Mar 2024 07:15 AM Sat, 16 Mar 2024 07:15 AM मलेशिया vs पापुआ न्यू गिनी लाइव हिंदी कमेंट्री में आपका स्वागत है नमस्कार! Papua New Guinea in Malaysia, 2 T20I Series, 2024 का पहला टी20 Kuala Lumpur के Bayuemas Oval मैदान पर खेला जा रहा है।