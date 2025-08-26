उन्हें बॉक्सिग ग्लव पहना दो... अंपायर स्टीव बकनर से जुड़े सवाल पर सचिन का मजेदार जवाब

अंपायर स्टीव बकनर का नाम आते ही सचिन तेंदुलकर के खिलाफ उनके अक्सर दिए जाने वाले विवादित फैसलों की याद ताजा हो जाती है। महान बल्लेबाज ने जब रेडिट पर आस्क मी एनीथिंग सेशन किया तो एक फैन ने पूछ ही लिया कि स्टीव बकनर पर कुछ कहना चाहेंगे। इसके जवाब में सचिन ने हल्के-फुल्के अंदाज में मजेदार जवाब दिया।

बकनर भारत और खासकर सचिन तेंदुलकर के खिलाफ विवादित फैसलों के लिए जाने जाते थे। उस जमाने में डीआरएस तो था नहीं, अगर वह होता तो महान बल्लेबाज सचिन के नाम न जाने कितने और रन और शतक होते। बात सिर्फ बकनर तक सीमित नहीं थी, कई दूसरे अंपायर भी सचिन के खिलाफ विवादित फैसलों के लिए कुख्यात थे।

गेंद हेल्मेट से लगकर गई और आउट। कंधे से टकराई और कैच आउट। नंगी आंखों से दिख रहा कि गेंद स्टंप मिस कर रही लेकिन एलबीडब्लू....। सचिन को अपने करियर में ऐसे तमाम मौकों का सामना करना पड़ा। लेकिन वह जितने महान बल्लेबाज थे, उतने ही ट्रू जेंटलमैन भी। अंपायर की उंगली उठी तो वह बिना कोई प्रतिक्रिया किए पवैलियन लौट जाया करते थे। विडंबना देखिए कि जो सचिन तेंदुलकर आउट होने पर अंपायर के फैसले का इंतजार किए बिना खुद ही पवैलियन का रुख कर लिया करते थे, उसी महान बल्लेबाज के खिलाफ कुछ अंपायर अक्सर विवादित फैसले दिया करते थे।

खैर, बकनर के जिक्र पर सचिन तेंदुलकर ने स्माइली के साथ जवाब दिया, 'जब मैं बैटिंग करूं तो उन्हें बॉक्सिंग ग्लव पहना दो (ताकि वह उंगली नहीं उठा सके।)'

इस दौरान एक फैन ने पूछा कि क्या उन्होंने गेंदबाज की लय को तोड़ने या उसके रिएक्शन को जांचने के लिए कभी फॉल्स शॉट खेला है। इस पर सचिन ने कहा, 'हां, कई मौकों पर मैंने गेंदबाज का रिदम तोड़ने के लिए जोखिम भरे शॉट खेले। एक याद आ रहा है जब 2000 में नैरोबी में मैकग्रा के खिलाफ खेला था।'

सचिन जिस मैच की बात कर रहे थे वह 2000 के चैंपियंस ट्रॉफी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल था। उस मैच में सचिन और सौरव गांगुली ने भारत को ठोस शुरुआत दिलाई थी। उस मैच में मैकग्रा विकेट के लिए तरस गए थे। वह लगातार सचिन को आउट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम रहे थे।