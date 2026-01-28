Cricket Logo
बहाना बना लो और वर्ल्ड कप में मत ही आओ, ये लड़के बहुत पीटेंगे; दिग्गज ने पाकिस्तान को चेताया

भारत की 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे क्रिस श्रीकांत ने भारतीय टीम की जरबरदस्त फॉर्म का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के मजे लिए हैं कि वे वर्ल्ड कप में न आएं तभी बेहतर है क्योंकि वैसे भी टीम इंडिया से वो रौंदी जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई बहाने खोज ले और विश्व कप के लिए मत ही आए।

Jan 28, 2026 10:47 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान टी20 विश्व कप में खेलेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अगर विश्व कप खेलता भी है तो भारत के खिलाफ 15 फरवरी के मैच में उतरता है या नहीं, इस पर सवाल बने हुए हैं। जवाब सोमवार को मिलेगा जब पाकिस्तान सरकार के निर्देशों पर पीसीबी वर्ल्ड कप को लेकर अपने फैसले का ऐलान करेगा। इस बीच 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे क्रिस श्रीकांत ने भारतीय टीम की जरबरदस्त फॉर्म का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के मजे लिए हैं कि वे वर्ल्ड कप में न आएं तभी बेहतर है क्योंकि वैसे भी टीम इंडिया से वो रौंदी जाएगी।

पूर्व राष्ट्रीय मुख्य चयनकर्ता रहे श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम के जबरदस्त प्रदर्शन की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘पिछले (दूसरे) मैच में भारत ने 15 ओवर में 208 रन बना लिए। इस मैच (तीसरे) में उन्होंने 10 ओवर में 150 बना लिए। इसे देखते हुए कई टीमें तो कह रही होंगी- नहीं, हम नहीं आ रहे हैं। आप कप रख सकते हो।’

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप या भारत से मैच का बहिष्कार करना क्यों है मुश्किल?

बहिष्कार राग पर पाकिस्तान के मजे लेते हुए श्रीकांत ने कहा, 'हे पाकिस्तान, तम आओ। तुम्हारे मोहसिन नकवी इस बारे में बात कर रहे हैं- मत आओ। आप पीटे जाओगे। कोलंबो में लगा सिक्स मद्रास में गिरेगा। सावधान। सबसे अच्छा विकल्प दूर रहना ही है। बहाना बना लो और मत आओ। ये लड़े बहुत बुरी तरह पीटेंगे। ये दुनिया की हर क्रिकेट टीम को एक खतरे का सिग्नल भेजेगा। टी20 क्रिकेट में इस तरह की हिटिंग! मैंने इस तरह का कभी भी कुछ नहीं देखा है।'

बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप से पत्ता कटने के बाद पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के बहिष्कार का राग गा रहा है। सोमवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने को लेकर पीसीबी अपना आखिरी फैसला अगले सोमवार को लेगा। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की अटकलें भी लग रही हैं कि पाकिस्तान भले टी20 विश्व कप का बहिष्कार न करे लेकिन वह 15 फरवरी को भारत के साथ होने वाले ग्रुप मैच का बहिष्कार कर सकता है।

ये भी पढ़ें:टी20 वर्ल्ड कप: भारत से मैच का बायकॉट किया PAK तो 1062 करोड़ का मुकदमा झेलेगा!

टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसकी संयुक्त मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्हें 5-5 के कुल 4 ग्रुप में बांटा गया है। भारत ग्रुप ए में है जिसमें उसके अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया हैं। बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया था लेकिन उसके भारत में मैच खेलने से इनकार के बाद उसकी जगह स्कॉटलैंड को जगह मिली है। 8 मार्च को वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा।

