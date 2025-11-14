साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका, चोट के चलते कगिसो रबाडा बाहर; भारतीय प्लेइंग XI ने किया सबको हैरान

संक्षेप: ईडन गार्डन्स मुकाबले से पहले ट्रेनिंग के दौरान रबाडा की पसली में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वह इस टेस्ट मैच से बहार हो गए हैं। रबाडा का चोट के चलते बाहर होना साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा झटका है।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में मेहमान टीम के कप्तान टेंबा बावूमा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। बावूमा ने बताया कि टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा यह टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। वह चोट के चलते पहले टेस्ट से बाहर हैं। वहीं जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी प्लेइंग XI का ऐलान किया तो हर किसी की आंखें चढ़ गई, क्योंकि टीम इंडिया यह टेस्ट 1-2 नहीं बल्कि चार स्पिनर्स -वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव- के साथ खेल रही है।

टेंबा बावूमा ने कहा, “हम पहले बैटिंग करेंगे। खिलाड़ी अभी पाकिस्तान से वापस आए हैं। मैं ए टीम के साथ था। तैयारी के लिहाज से, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हर दिन आपको स्टैंड में 50,000-60,000 लोगों के सामने खेलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए, मैं इस चुनौती का इंतजार कर रहा हूं। भारत वापस आना हमेशा एक आंख खोलने वाला अनुभव होता है। हर चीज का इंतजार है। इस समय (विश्व टेस्ट चैंपियन बनने के बाद) सब ठीक चल रहा है। उम्मीद है, कुछ खास नहीं बदलेगा। प्रदर्शन के लिहाज से, बहुत अधिक गर्व के साथ काम करना होगा। लेकिन हम जो कर रहे हैं, उसे करते रहना होगा। (पिच पर) यह सूखी तरफ है। ज्यादा घास नहीं है। यह एक विशिष्ट भारतीय विकेट है। पहली पारी के रन ही अहम हैं। रबाडा पसलियों की चोट के कारण बाहर हैं, उनकी जगह कॉर्बिन बॉश को शामिल किया गया है।”

वहीं शुभमन गिल ने कहा, “मुझे लगता है कि मैं WTC फाइनल में ही टॉस जीत पाऊंगा। हां। पिच अच्छी लग रही है। उम्मीद है, हमें शुरुआत में कुछ मूवमेंट मिलेगा, उम्मीद है कि हम उसे भुना पाएंगे। ड्रेसिंग रूम काफी शानदार है। टेस्ट टीम काफी भूखी है और जब भी हम मैदान पर उतरते हैं, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित रहती है। ये दोनों टेस्ट मैच हमारे लिए बहुत अहम हैं और हम पहले की तरह ही भूखे हैं। पिच अच्छी लग रही है। पहले दिन या कुछ दिनों तक पिच अच्छी रहेगी। और फिर, उम्मीद है, जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, हमें कुछ टर्न मिलेगा। पिछली बार जब हम खेले थे, तब से रेड्डी की जगह ऋषभ वापस आ गए हैं। और अक्षर भी टीम में वापस आ गए हैं।”