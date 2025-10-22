WC में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली को लगी चोट, तालिया मैक्ग्रा करेंगी इंग्लैंड मैच में कप्तानी
संक्षेप: ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी महिला विश्व कप के बीच में एक बड़ा झटका लगा है। कप्तान एलिसा हीली पिंडली की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले अगले महत्वपूर्ण मुकाबले से बाहर हो गई हैं।
ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली पिंडलियों में तनाव के कारण इंग्लैंड के खिलाफ महिला विश्व कप मैच में नहीं खेलेंगी। उन्हें शनिवार को अभ्यास के दौरान यह चोट लगी थी। हालांकि यह उतनी गंभीर नहीं है। टीम की उपकप्तान तालिया मैक्ग्रा उनकी अनुपस्थिति में टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि बेथ मूनी विकेट के पीछे दस्ताने संभालते नजर आएंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि हीली की चोट का शनिवार को दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ अंतिम लीग मैच से पहले आंकलन किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया की मुख्य कोच शेली नीत्स्के ने मैच से पहले हुए प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "यह निराशाजनक है, लेकिन हमारे पास कुछ विकल्प हैं। जाहिर है कि यह हमारे लिए बड़ा नुकसान है। वह हमारी कप्तान हैं और उन्होंने दो लगातार शतक लगाए हैं। वह बल्ले से अच्छी फ़ॉर्म में हैं। लेकिन यह दो पहलुओं वाला मामला भी है। हम अपनी गहराई के बारे में बात करते हैं और इस मैच में इसे टेस्ट किया जाएगा। यह दूसरों को कुछ भूमिकाओं में आगे बढ़ने का मौक़ा देगा। यह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन यही कारण है कि आप 15 खिलाड़ियों को लाते हैं ताकि ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके।"
नीत्स्के ने कहा कि जॉर्जिया वॉल, हीली की जगह ले सकती हैं, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सोमवार को वॉल ने लंबा बल्लेबाजी अभ्यास किया। नीत्स्के ने कहा, “वॉल ने पहले भी यह भूमिका निभाई है। हम आज बैठकर मैचअप सही करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन वह उपयुक्त विकल्प हैं।”
वॉल ने पिछले साल भारत के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और केवल दूसरे मैच में शतक लगाया था। वह डब्ल्यूपीएल में यूपी वॉरियर्ज़ के लिए खेली और उन्होंने आरसीबी के ख़िलाफ एक मैच में नाबाद 99 रन बनाए थे। उन्होंने पिछले महीने भारत के ख़िलाफ दूसरे वनडे में अर्धशतक भी लगाया था।