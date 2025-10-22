Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Major Blow for Australia Captain Alyssa Healy Ruled Out of Next World Cup Match Tahlia McGrath to Lead team vs england
WC में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली को लगी चोट, तालिया मैक्ग्रा करेंगी इंग्लैंड मैच में कप्तानी

WC में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली को लगी चोट, तालिया मैक्ग्रा करेंगी इंग्लैंड मैच में कप्तानी

संक्षेप: ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी महिला विश्व कप के बीच में एक बड़ा झटका लगा है। कप्तान एलिसा हीली पिंडली की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले अगले महत्वपूर्ण मुकाबले से बाहर हो गई हैं।

Wed, 22 Oct 2025 03:16 PMHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली पिंडलियों में तनाव के कारण इंग्लैंड के खिलाफ महिला विश्व कप मैच में नहीं खेलेंगी। उन्हें शनिवार को अभ्यास के दौरान यह चोट लगी थी। हालांकि यह उतनी गंभीर नहीं है। टीम की उपकप्तान तालिया मैक्ग्रा उनकी अनुपस्थिति में टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि बेथ मूनी विकेट के पीछे दस्ताने संभालते नजर आएंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि हीली की चोट का शनिवार को दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ अंतिम लीग मैच से पहले आंकलन किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया की मुख्य कोच शेली नीत्स्के ने मैच से पहले हुए प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "यह निराशाजनक है, लेकिन हमारे पास कुछ विकल्प हैं। जाहिर है कि यह हमारे लिए बड़ा नुकसान है। वह हमारी कप्तान हैं और उन्होंने दो लगातार शतक लगाए हैं। वह बल्ले से अच्छी फ़ॉर्म में हैं। लेकिन यह दो पहलुओं वाला मामला भी है। हम अपनी गहराई के बारे में बात करते हैं और इस मैच में इसे टेस्ट किया जाएगा। यह दूसरों को कुछ भूमिकाओं में आगे बढ़ने का मौक़ा देगा। यह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन यही कारण है कि आप 15 खिलाड़ियों को लाते हैं ताकि ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके।"

नीत्स्के ने कहा कि जॉर्जिया वॉल, हीली की जगह ले सकती हैं, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सोमवार को वॉल ने लंबा बल्लेबाजी अभ्यास किया। नीत्स्के ने कहा, “वॉल ने पहले भी यह भूमिका निभाई है। हम आज बैठकर मैचअप सही करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन वह उपयुक्त विकल्प हैं।”

ये भी पढ़ें:एशिया कप के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की सीनाजोरी से ICC मीटिंग में माहौल रहेगा गरम

वॉल ने पिछले साल भारत के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और केवल दूसरे मैच में शतक लगाया था। वह डब्ल्यूपीएल में यूपी वॉरियर्ज़ के लिए खेली और उन्होंने आरसीबी के ख़िलाफ एक मैच में नाबाद 99 रन बनाए थे। उन्होंने पिछले महीने भारत के ख़िलाफ दूसरे वनडे में अर्धशतक भी लगाया था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Australia Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |