मैं उस चक्कर में ज्यादा बदनाम हो गया...विराट कोहली के साथ ऐसा करने पर रिंकू सिंह का दिलचस्प खुलासा

बल्लेबाज रिंकू सिंह ने आईपीएल 2024 में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली से बल्ला मांगने पर दिलचस्प खुलासा किया है। उस दौरान रिंकू द्वारा बैट मांगने की वीडियो जमकर वायरल हुई थी।

टीम इंडिया और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआयर) के बल्लेबाज रिंकू सिंह का आईपीएल 2024 के दौरान विराट कोहली से बैट मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। दरअसल, रिंकू को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार क्रिकेटर कोहली ने एक बल्ला दिया था, जो टूट गया। बैट टूटने के बाद रिंकू फिर से कोहली के पास पहुंचे और नया बल्ला देने की गुजारिश करते हुए नजर आए थे। रिंकू ने अब उस वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है और दिलचस्प खुलासा किया। 27 वर्षीय रिंकू इन दिनों यूपी टी20 लीग में खेल रहे हैं। वह यूपी लीग में मेरठ मावेरिक्स के कप्तान हैं।

रिंकू ने न्यूज24 पर बल्ले वाले वाकये के बारे में पूछे जाने पर मुस्कुराते हुए कहा, ''मैं बैट के चक्कर में थोड़ा ज्यादा बदनाम हो गया था। मैं ऐसे ही नॉर्मल मिलने जाते भैया (विराट कोहली) से और बैट भी मांग लेता था। कैमरामैन पीछे रहते थे। वो चीजें अच्छी नहीं जा रही थीं लोगों में। यह सही नहीं था मेरे लिए भी और भैया के लिए भी क्योंकि बैट वाला वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा था। मैं इस बार (आईपीएल 2025) के भाई पास नहीं दिखा। इस बार मैंने माई भाई (एमएस धोनी) और रोहित शर्मा भाई का बैट लिया था। यह मेरे लिए बड़ी चीज है। बड़े-बड़े खिलाड़ियों का बल्ला मिलना बड़ी बात है।''