'मैं बाबर आजम का इंटरव्यू लेने के लिए गया हूं', इरफान पठान ने सुनाया चौंकाने वाला किस्सा
इरफान पठान ने कई बार सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टीम के मजे लिए हैं। वह पाकिस्तानी मीडिया में आलोचकों के निशाने पर रहते हैं। इरफान ने अब फेक न्यूज का एक चौंकाने वाला किस्सा सुनाया है।
सोशल मीडिया पर कई बार मशहूर हस्तियों के नाम पर फेक न्यूज फैलाई जाती है। वीडियो एडिटिंग, फेक स्टेटमेंट या तस्वीर से छेड़छाड़ करके झूठी खबरों को सच दिखाने का प्रयास होता है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और मशहूर कमेंटेटर इरफान पठान भी फेक न्यूज का शिकार हो चुके हैं। उनके नाम पर पाकिस्तानी मीडिया ने एक बड़ा झूठ परोसा था। इरफान ने फेक न्यूज का एक चौंकाने वाला किस्सा सुनाया है, जो पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम से जुड़ा है। दरअसल, पड़ोसी मुल्क के मीडिया वालों ने खबर चलाई थी कि इरफान ने बाबर आजम का इंटरव्यू लेने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
‘मैं बाबर आजम का इंटरव्यू लेने के लिए गया हूं’
41 वर्षीय इरफान ने बाबर आजम इंटरव्यू से जुड़ी फेक न्यूज के बारे में स्टार स्पोर्ट्स के 'चीकी सिंगल्स' शो पर बात की। इरफान से पूछा गया कि कई बार सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई जाती हैं। क्या आपके नाम पर भी कोई झूठी बात वायरल हुई, कोई ऐसा फेक न्यूज किस्सा जिसने पढ़कर आपको हंसी आ गई? जवाब में पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, ''हर रोज होता है। हर रोज फेक न्यूज आती हैं। एक किस्सा है, जो पड़ोसी मुल्क के मीडिया वालों ने चलाया था। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि मैं बाबर आजम का इंटरव्यू लेने के लिए गया हूं और बल्लेबाज ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। मीडिया में चला कि बाबर आजम ने इंटरव्यू देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैं उनके मुल्क को ट्रोल करता हूं। यह झूठी बात थी।
‘उसके चेहर पर बाकायदा मेरा फोटो लगाया गया’
उन्होंने आगे कहा, ''किसी ने मेरी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की और बांग्लादेश के युवा रिपोर्टर के चेहरे पर मेरी तस्वीर लगा दी। वह रिपोर्टर शायद पहली बार मैदान पर आया था तो उसे बाबर आजम ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। उस रिपोर्टर के चेहरे पर बाकायदा मेरा फोटो लगाया गया और झूठ फैलाया गया। उन लोगों ने यकीन किया कि वह मैं हूं। उस वीडियो पर एक मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। यह हर रोज होता रहता है लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता।'' बता दें कि इरफान पठान दिसंबर 2003 से अक्टूबर 2012 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे। उन्होंने अपने करियर में भारत की ओर से 29 टेस्ट 120 वनडे और 24 टी20 इंटरनेसनल मैच खेले, जिसमें क्रमश: 1105, 1544 और 172 रन बनाए। उन्होंने कुल 301 इंटरनेशनल विकेट चटकाए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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