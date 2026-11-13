डेब्यू मैच में 28 गेंदों में 5 विकेट हॉल; महली बियर्डमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ मचाई तबाही

MAHLI BEARDMAN AUS vs ENG ODI: महली बियर्डमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू वनडे मैच में ही 5 विकेट हॉल लेकर तबाही मचा दी है। वह मात्र 21 साल के हैं। उन्होंने एक खास लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पहला वनडे पर्थ में खेला जा रहा है। इस मैच में 21 साल के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन महफिल लूट ले गए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 28 गेंदों में अपना 5 विकेट हॉल लिया। वह डेब्यू मैच में 5 विकेट हॉल लेने दुनिया के 18वें और ऑस्ट्रेलिया के मात्र दूसरे ही गेंदबाज बने हैं। महली बियर्डमैन से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए 1988 में टोनी डोडेमेड ने श्रीलंका के खिलाफ पहली बार यह कारनामा किया था। वहीं दुनिया में ऐसा श्रीलंका के उवैस करनैन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1984 में किया था।

ODI डेब्यू पर पांच विकेट हॉल 1984 - उवैस करनैन (SL) बनाम NZ

1988 - टोनी डोडेमाइड (AUS) बनाम SL

1991 - एलन डोनाल्ड (SA) बनाम IND

2001 - चारिथा बुद्धिका (SL) बनाम ZIM

2003 - ऑस्टिन कोडिंगटन (CAN) बनाम BAN

2003 - फिडेल एडवर्ड्स (WI) बनाम ZIM

2011 - ब्रायन विटोरी (ZIM) बनाम BAN

2014 - तस्कीन अहमद (BAN) बनाम IND

2014 - क्रेग यंग (IRE) बनाम SCO

2015 - मुस्तफिजुर रहमान (BAN) बनाम IND

2015 - कगिसो रबाडा (SA) बनाम BAN

2016 - दासुन शनाका (SL) बनाम IRE

2016 - जेक बॉल (ENG) बनाम BAN

2019 - जान फ्राइलिंक (NAM) बनाम ओमान

2024 - चार्ली कैसेल (SCO) बनाम ओमान

2026 - अराफात मिन्हास (PAK) बनाम AUS

2026 - लाइल रॉबर्टसन (SCO) बनाम CAN

2026 - महली बियर्डमैन (AUS) बनाम ENG*

महली बियर्डमैन ने हैरी ब्रूक से लेकर जो रूट तक को बनाया अपना शिकार ऐसा नहीं है कि महली ने पुछुल्ले बल्लेबाजों के विकेट चटकाए हो, उनके इस 5 विकेट हॉल में जो रूट से लेकर हैरी ब्रूक जैसे धकाड़ बल्लेबाज मौजूद हैं। उन्होंने इन दोनों के अलावा सैम करन, लियाम डेवसन और जॉर्डन क्रॉक का विकेट चटकाया।

महली बियर्डमैन ने अपने वनडे करियर की शुरुआत मेडन ओवर से की थी। दूसरे ओवर में उन्होंने हैरी ब्रूक का तो तीसरे ओवर में जो रूट का विकेट चटकाया। इसके बाद उन्हें चौथे ओवर में जॉर्डन क्रॉक और सैम कुर्रन के रूप में 2 विकेट मिले। उन्होंने अपना 5 विकेट हॉल पांचवें ओवर में ही लियाम डेवसन का विकेट लेकर पूरा किया।

- पहले ओवर में मेडन।

- दूसरे ओवर में 1 विकेट।

- तीसरे ओवर में 1 विकेट।

- चौथे ओवर में 2 विकेट।

- पांचवें ओवर में 1 विकेट।