डेब्यू मैच में 28 गेंदों में 5 विकेट हॉल; महली बियर्डमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ मचाई तबाही
MAHLI BEARDMAN AUS vs ENG ODI: महली बियर्डमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू वनडे मैच में ही 5 विकेट हॉल लेकर तबाही मचा दी है। वह मात्र 21 साल के हैं। उन्होंने एक खास लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पहला वनडे पर्थ में खेला जा रहा है। इस मैच में 21 साल के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन महफिल लूट ले गए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 28 गेंदों में अपना 5 विकेट हॉल लिया। वह डेब्यू मैच में 5 विकेट हॉल लेने दुनिया के 18वें और ऑस्ट्रेलिया के मात्र दूसरे ही गेंदबाज बने हैं। महली बियर्डमैन से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए 1988 में टोनी डोडेमेड ने श्रीलंका के खिलाफ पहली बार यह कारनामा किया था। वहीं दुनिया में ऐसा श्रीलंका के उवैस करनैन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1984 में किया था।
ODI डेब्यू पर पांच विकेट हॉल
1984 - उवैस करनैन (SL) बनाम NZ
1988 - टोनी डोडेमाइड (AUS) बनाम SL
1991 - एलन डोनाल्ड (SA) बनाम IND
2001 - चारिथा बुद्धिका (SL) बनाम ZIM
2003 - ऑस्टिन कोडिंगटन (CAN) बनाम BAN
2003 - फिडेल एडवर्ड्स (WI) बनाम ZIM
2011 - ब्रायन विटोरी (ZIM) बनाम BAN
2014 - तस्कीन अहमद (BAN) बनाम IND
2014 - क्रेग यंग (IRE) बनाम SCO
2015 - मुस्तफिजुर रहमान (BAN) बनाम IND
2015 - कगिसो रबाडा (SA) बनाम BAN
2016 - दासुन शनाका (SL) बनाम IRE
2016 - जेक बॉल (ENG) बनाम BAN
2019 - जान फ्राइलिंक (NAM) बनाम ओमान
2024 - चार्ली कैसेल (SCO) बनाम ओमान
2026 - अराफात मिन्हास (PAK) बनाम AUS
2026 - लाइल रॉबर्टसन (SCO) बनाम CAN
2026 - महली बियर्डमैन (AUS) बनाम ENG*
महली बियर्डमैन ने हैरी ब्रूक से लेकर जो रूट तक को बनाया अपना शिकार
ऐसा नहीं है कि महली ने पुछुल्ले बल्लेबाजों के विकेट चटकाए हो, उनके इस 5 विकेट हॉल में जो रूट से लेकर हैरी ब्रूक जैसे धकाड़ बल्लेबाज मौजूद हैं। उन्होंने इन दोनों के अलावा सैम करन, लियाम डेवसन और जॉर्डन क्रॉक का विकेट चटकाया।
महली बियर्डमैन ने अपने वनडे करियर की शुरुआत मेडन ओवर से की थी। दूसरे ओवर में उन्होंने हैरी ब्रूक का तो तीसरे ओवर में जो रूट का विकेट चटकाया। इसके बाद उन्हें चौथे ओवर में जॉर्डन क्रॉक और सैम कुर्रन के रूप में 2 विकेट मिले। उन्होंने अपना 5 विकेट हॉल पांचवें ओवर में ही लियाम डेवसन का विकेट लेकर पूरा किया।
- पहले ओवर में मेडन।
- दूसरे ओवर में 1 विकेट।
- तीसरे ओवर में 1 विकेट।
- चौथे ओवर में 2 विकेट।
- पांचवें ओवर में 1 विकेट।
महली बियर्डमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ 7.4 ओवर में मात्र 24 रन खर्च कर कुल 6 विकेट चटकाए। उनके इस धाकड़ प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड की पूरी टीम 131 रनों पर ही सिमट गई। महली ने जोफ्रा आर्चर के रूप में अपना 6ठा विकेट लिया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें