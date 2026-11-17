महेंद्र सिंह धोनी ने IPL से लिया संन्यास, CSK ने पांच बार के चैंपियन को दिया नया रोल
चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने IPL से रिटायरमेंट ले लिया है। वे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक खिलाड़ी के तौर पर अब नजर नहीं आएंगे। उन्हें फ्रेंचाइजी ने नए रोल के लिए नियुक्त किया है।
चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक खिलाड़ी के तौर पर अब नजर नहीं आएंगे। उन्हें फ्रेंचाइजी ने नए रोल के लिए नियुक्त किया है। आईपीएल 2027 से वे चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटोर की भूमिका में नजर आएंगे।
चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि “महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के टीम मेंटोर का चार्ज संभाला। फ्रेंचाइजी ने आगे लिखा कि- ”महेंद्र सिंह धोनी शुरू से ही हमारे सफर के साथ दिल से जुड़े रहे। वे अनगिनत जीतों, मुश्किल समय और हर परिस्थितियों में साथ रहने के लिए हमेशा हमारे दिलों में एक खिलाड़ी के रूप में बने रहेंगे। हमें शान तक ले जाने से लेकर सुपर किंग्स की अगली पीढ़ी को गाइड करने तक थाला हमेशा हमारी पहचान का हिस्सा रहेंगे और चेन्नई हमेशा उनका घर रहेगा।" फ्रेंचाइजी ने उनके रिटायरमेंट की भी पुष्टि की।
फ्रेंचाइजी ने लिखा- “धोनी ने सुपर किंग्स को पांच IPL टाइटल जिताया है। इसके अलावा उन्होंने दो चैंपियंस लीग T20 टाइटल भी जीते हैं। एक कप्तान के तौर पर अपनी काबिलियत के अलावा, धोनी लीग के इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं। वह सुपर किंग्स के लिए 5,314 रन के साथ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और 272 मैचों के साथ चेन्नई सुपर किंग के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अनगिनत बार आखिरी गेंद पर फिनिश और हेलीकॉप्टर शॉट CSK और IPL की कहानियों का हिस्सा हैं।”
फ्रेंचाइजी ने आगे लिखा- “नंबरों से आगे बढ़कर धोनी क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के एक और लेजेंड होने के स्टेटस से बहुत आगे निकल चुके हैं। जब फैंस टेंशन भरे मैच में नाखून चबा रहे होते थे, तब उनके ठंडे मिजाज से लेकर, बैट्समैन को हैरान करने वाली बिजली की तरह स्टंपिंग और अलग सोच तक, धोनी ने लाखों फैंस को यकीन करने की वजह दी।”
ऐसा रहा महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल करियर
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में आईपीएल का खिताब जीता। धोनी के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 278 आईपीएल मैच खेले जिसकी 242 पारियों में 5439 रन बनाए। उन्होंने अपने करियर में 38.3 की औसत और 137.46 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। धोनी ने अपने आईपीएल करियर में 24 अर्धशतकीय पारियां खेलीं। विकेट के पीछे भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने कई बार अपनी स्टंपिंग और आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मैच जिताए। धोनी ने 45 साल की उम्र में आईपीएल के रिटायरमेंट का ऐलान किया। विकेट के पीछे से बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें जाना जाता है। वे अब सीएसके के लिए मेंटोर की भूमिका में नजर आएंगे, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फ्रेंचाइजी के लिए मैदान के बाहर से क्या अहम योगदान दे सकते हैं। धोनी के करियर की एक खास बात यह रही कि इंटरनेशनल क्रिकेट हो या आईपीएल उन्होंने घर से ही संन्यास का ऐलान किया। उनके लिए कोई विदाई मैच नहीं रखा गया और ना ही इतने बड़े क्रिकेटर ने कभी इसकी इच्छा जताई।
धोनी को टीम में शामिल करना सबसे अच्छा फैसला था- श्रीनिवासन
चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने कहा "MS धोनी के बिना CSK नहीं है। लगभग दो दशकों से हम एक-दूसरे के साथ आगे बढ़े हैं। हमारा रिश्ता इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि हम इरादों पर सवाल नहीं उठाते। इसी भरोसे ने इस सफर को मुमकिन बनाया है। 2008 में मैंने जोर दिया था कि धोनी को CSK का हिस्सा होना चाहिए। और पता चला कि यह मेरा सबसे अच्छा फैसला था। यह सिर्फ फ्रेंचाइजी के लिए उनकी सभी उपलब्धियों की वजह से नहीं, बल्कि वह जिस तरह के नेक दिल इंसान हैं इसकी वजह से भी है। धोनी हमेशा हमारी पहचान का हिस्सा रहेंगे। यह हमेशा उनका घर रहेगा।"
धोनी लेजेंड से कहीं ज्यादा हैं- रूपा गुरुनाथ
चेन्नई सुपर किंग्स की मालिक रूपा गुरुनाथ ने उनके रिटायरमेंट पर कहा: “MS धोनी जैसा खिलाड़ी जिंदगी में एक बार मिलता है। हम खुशकिस्मत हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं कि वह CSK के साथ इसकी शुरुआत से हैं और उन्होंने इस टीम की नींव रखी है।” उन्होंने आगे कहा- “MS धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के एक लेजेंड से कहीं ज्यादा हैं। उन्होंने हमें मैदान पर और मैदान के बाहर जो दिया है, उसका कोई हिसाब नहीं है। उनकी लीडरशिप, विनम्रता, कमिटमेंट और जिस तरह से उन्होंने लाखों फैंस से जुड़ाव महसूस किया है, वह सच में खास है। इतने सालों में उन्होंने एक विरासत बनाई है और हमें ऐसी यादें दी हैं जिन्हें हम जिंदगी भर संजोकर रखेंगे।” उन्होंने आगे बताया- “MS एक मेंटर के तौर पर CSK परिवार का हिस्सा बने रहेंगे। इस ट्रांजिशन फेज में उनका अनुभव और एक्सपर्टीज हमारे लिए बहुत कीमती है। टीम में कई युवा खिलाड़ियों के साथ उनका गाइडेंस CSK की अगली पीढ़ी को बनाने में मदद करेगा।”
खुशी है कि खिलाड़ियों को गाइड करते रहेंगे- केएस विश्वनाथन
चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर केएस विश्वनाथन ने इस मौके पर कहा- “एक क्रिकेटर के तौर पर MS धोनी ने जो हासिल किया, वह हर फैन की याद में बसा है। लेकिन धोनी को जो बात सच में खास बनाती है, वह यह है कि वह पूरी तरह से चेन्नई का हिस्सा बन गए। उन्होंने शहर को अपनाया और शहर ने उन्हें अपने जैसा बनाया। जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, तो ट्रॉफियां याद रहेंगी, लेकिन उन्हें जीतने का तरीका भी याद रहेगा। यही उनकी असली विरासत है।" उन्होंने आगे कहा- “हालांकि हम उन्हें मैदान पर पीले रंग में देखना मिस करेंगे, लेकिन हमें खुशी है कि वह हमारे खिलाड़ियों को गाइड करते रहेंगे। आने वाले सालों में यह रिश्ता और मजबूत होता रहेगा और इस टीम को आकार देगा।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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