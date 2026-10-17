महेला जयवर्धने ने दिया मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका, IPL 2027 से पहले छोड़ा हेड कोच का पद

महेला जयवर्धने ने IPL 2027 से पहले हेड कोच का पद छोड़कर मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका दिया है। फ्रेंचाइजी ने आज यानी शनिवार, 17 अक्टूबर को जयवर्धने के इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी।

महेला जयवर्धने ने IPL 2027 सीजन से पहले मुंबई इंडियंस (MI) के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। जयवर्धने ने टीम के साथ अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान पिछले दो सीजन तक यह भूमिका निभाई, इससे पहले उन्होंने 2017 से 2022 तक MI को कोचिंग दी थी। मुंबई इंडियंस ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज़ में कहा, "मुंबई इंडियंस ने आज घोषणा की कि महेला जयवर्धने हेड कोच का पद छोड़ देंगे, जिससे #OneFamily के साथ उनका एक दशक पुराना जुड़ाव खत्म हो जाएगा।" जयवर्धने के हेड कोच के तौर पर कार्यकाल के दौरान, मुंबई इंडियंस ने तीन IPL टाइटल जीते। फ्रेंचाइजी ने कहा कि जयवर्धने ने फ्रेंचाइजी के कल्चर को बनाने और हेड कोच के तौर पर अपने दो कार्यकालों में अनुशासन, सहयोग और टीम-फर्स्ट अप्रोच पर आधारित टीम माहौल को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई।

महेला जयवर्धने ने क्यों एक बार फिर मुंबई इंडियंस से दूरी बनाई? एमआई का नया हेड कोच कौन होगा? यह सवाल इस समय क्रिकेट के गलियारों में घूम रहे हैं-

MI ने अपनी रिलीज में लिखा, "2017 से 2022 तक और फिर 2024 से 2026 तक, इस रोल में अपने दो कार्यकालों में, उन्होंने फ्रैंचाइजी के कल्चर को बनाने, एक मजबूत टीम माहौल बनाने और अनुशासन, सहयोग और टीम-पहले की सोच पर आधारित अप्रोच को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है।"

मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच पद के लिए दावेदार? मुंबई इंडियंस ने महेला जयवर्धने की देखरेख में तीन बार ट्रॉफी अपने नाम की थी। महेला के कोच पद से हटने के बाद मुंबई फ्रेंचाइजी जल्द ही नए कोच का ऐलान करने सकती है। हालांकि इस समय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माइकल हसी, एरोन फिंच और मार्क बाउचर जैसे क्रिकेटर्स इस पद के दावेदार हैं।

जयवर्धने ने कहा कि मुंबई इंडियंस एक दशक से ज्यादा समय से उनके सफर का एक खास हिस्सा रही है, उन्होंने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, फ़ैन्स और फ्रैंचाइजी मालिकों नीता और आकाश अंबानी को उनके सपोर्ट और भरोसे के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने टीम की कामयाबियों पर गर्व जताया और आने वाले सालों में फ्रेंचाइजी की कामयाबी की दुआ की।

उन्होंने कहा, “मुंबई इंडियंस पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से मेरे सफर का एक बहुत ही खास हिस्सा रहा है। खिलाड़ियों, कोचिंग टीम, #OneFamily के ज़बरदस्त सपोर्ट और सबसे बढ़कर फैंस ने इसे एक ऐसा अनुभव बना दिया है जिसे मैं हमेशा संभालकर रखूंगा। साथ मिलकर, हमने कुछ यादगार पल शेयर किए हैं, चुनौतियों का सामना किया है और कुछ ऐसा बनाया है जिस पर हम सभी को गर्व हो सकता है। मैं इतने सालों में उनके अटूट भरोसे, सपोर्ट और दोस्ती के लिए मिसेज नीता अंबानी और आकाश अंबानी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने साथ मिलकर जो हासिल किया है, उस पर मुझे बहुत गर्व है और MI के लिए मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह रहेगी। मैं टीम को आने वाले सालों में हर कामयाबी की दुआ करता हूं।”

नीता अंबानी ने कहा कि जयवर्धने ने अपनी लीडरशिप, ईमानदारी और कमिटमेंट से मुंबई इंडियंस के लिए अहम योगदान दिया है, उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी हमेशा उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानेगी और भविष्य में उनकी कामयाबी की दुआ करती है।