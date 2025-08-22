एनगिडी-महाराज ने अफ्रीका के लिए किया बड़ा कारनामा, ऐसा करने वाली पहली जोड़ी बनी

दक्षिण अफ्रीका इतिहास की पहली टीम बन गई है, जिसके दो गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वनडे सीरीज में पांच विकेट लिए हैं। केशव और लुंगी ने ये कारनामा किया।

तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी के पांच विकेट से दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 84 रन से जीत दर्ज कर तीन मैच की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। एनगिडी ने 42 रन देकर पांच विकेट झटके जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम 278 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 12 ओवर रहते 193 रन पर ढेर हो गई। मिचेल मार्श की टीम घरेलू मैदान में लगातार चौथे वनडे में 200 रन के अंदर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के कार्यवाहक कप्तान एडेन मारक्रम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद टीम ने मैथ्यू ब्रिट्ज्के (88 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (74 रन) के अर्धशतकों की मदद से 277 रन बनाए। इससे पहले केशव महाराज ने पहले मैच में पांच विकेट हॉल लिया था। अफ्रीका के दोनों गेंदबाजों का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है।

दूसरे वनडे में लुंगी एनगिडी ने मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिस, आरोन हार्डी, जेवियर बार्टलेट और एडम जंपा के विकेट लिए। उन्होंने 42 रन देकर 5 विकेट लिए। पहले वनडे में केशव महाराज ने 33 रन देकर पांच विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका इतिहास की पहली टीम बन गई है, जिसके दो गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वनडे सीरीज में पांच विकेट लिए हैं। लुंगी एनगिडी ने दूसरी बार वनडे मैच में पांच विकेट हॉल लिया है, इससे पहले भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही यह कारनामा किया है।

तीन मैच की सीरीज में लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम केर्न्स में पहले वनडे में 98 रन से हारी थी। चोटिल कागिसो रबाडा की अनुपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया जिसमें एनगिडी ने दूसरे ही ओवर में मार्नस लाबुशेन को आउट कर दिया।

नांद्रे बर्गर ने ट्रेविस हेड का विकेट लिया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शॉर्ट गेंदों के खिलाफ जूझना जारी रहा और कप्तान मार्श भी पावरप्ले में मिडऑन पर लपके गए जिससे टीम ने 38 रन पर तीन विकेट खो दिए। जोश इंगलिस (87 रन) और कैमरन ग्रीन (35 रन) ने 67 रन की साझेदारी निभाई। बाएं हाथ के स्पिनर सेनुरान मुथुसैमी ने 23वें ओवर में ग्रीन का रिटर्न कैच लेकर इस भागीदारी का अंत किया। एलेक्स कैरी के आउट होने से ऑस्ट्रेलिया ने 133 रन पर पांचवां विकेट गंवाया।

एनगिडी ने फिर निचले क्रम को झकझोर दिया। उन्होंने इंगलिस की पारी का अंत किया जिसमें 10 चौके और दो छक्के जड़े थे। इससे पहले रेयान रिकल्टन (08) और स्टब्स ने चौथे विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी निभाई। मारक्रम स्क्वायर मिड-विकेट पर आसान कैच देकर बिना खाता खोले आउट हो गए।

ब्रिट्ज्के ने लगातार चौथा अर्धशतक लगाया जबकि स्टब्स ने 16 वनडे में पहली बार पचास रन का आंकड़ा पार कर टीम को संभाला। ब्रिट्ज्के अपने दूसरे वनडे शतक से चूक गए। टीम ने लगातार दो विकेट गंवा दिए लेकिन फिर भी 300 रन से ज्यादा का स्कोर बनाने की ओर बढ़ रही थी। 40वें ओवर में टीम का स्कोर पांच विकेट पर 233 रन था।