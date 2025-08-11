धोनी के 100 करोड़ के मानहानि केस में हाईकोर्ट ने लिया एक्शन, IPL सट्टेबाजी घोटाले में घसीटा था नाम

एमएस धोनी के 100 करोड़ के मानहानि केस में मद्रास हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है। दिग्गज क्रिकेटर धोनी का नाम आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में घसीटा गया था।

मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की ओर से आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम घसीटने के लिए दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की है। धोनी के वकील द्वारा दायर हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए सोमवार को न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन ने 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर, 2025 के बीच चेन्नई में क्रिकेटर के साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है, जिनका चयन अदालत के पास उपलब्ध सूची में से किया जाएगा। उन्होंने मामले की सुनवाई शुरू करने का भी आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि धोनी ने 2014 में जी मीडिया कॉर्पोरेशन, पत्रकार सुधीर चौधरी, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जी. संपत कुमार और न्यूज नेशन नेटवर्क के खिलाफ आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम घसीटने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। न्यायमूर्ति कार्तिकेयन ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्त करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वे चेन्नई में सभी संबंधित पक्षों और उनके वकीलों के समक्ष सुविधा के अनुसार धोनी के साक्ष्य दर्ज करें।

एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति इसलिए की गई क्योंकि मुख्य जांच और जिरह के लिए श्री धोनी की व्यक्तिगत उपस्थिति से अराजकता उत्पन्न हो सकती थी क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी हैं। वरिष्ठ वकील पी.आर. रमन के माध्यम से धोनी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया गया जिसमें उन्होंने 2014 से लंबित मानहानि के मुकदमे को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की थी।