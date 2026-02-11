डबल सुपर ओवर से लुंगी एनगिडी का वजन हुआ कम, बोले- जिंदगी में कभी मैच में ऐसा नहीं हुआ

संक्षेप: साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की। मैच का नतीजा दूसरे सुपर ओवर में निकला। तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

साउथ अफ्रीका ने बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप कप 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की। मैच का नतीजा दूसरे सुपर ओवर में निकला। तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में 26 रन देकर तीन विकेट चटकाए। उन्होंने पहले सुपर ओवर में 17 रन दिए थे। ग्रुप डी के मैच में साउथ अफ्रीका ने 187/6 का स्कोर बनाया और दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को मामूली अंतर से हराया। अफगानिस्तन ने 19.4 ओवर में 187 रन बनाकर मैच ट्राई कराया था। डबल सुपर ओवर के तनाव से एनगिडी का वजन कम हो गया। यह बात उन्होंने खुद कही। उन्होंने कहा कि जिंदगी में किसी मैच में इतने तनाव का सामना नहीं किया।

'मुझे पता था कि मैं सुपर ओवर के…' एनगिडी ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, "आज मेरा बहुत वजन कम हुआ है। मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी क्रिकेट गेम में इतना तनाव में नहीं रहा। लेकिन मैच जीतकर खुश हूं। मुझे पता था कि मैं सुपर ओवर के लिए ऑप्शन रहूंगा। कप्तान ने कहा कि जैसे कर रहे, वैस ही करते रहो। स्लोअर बॉल से लगभग विकेट मिल ही गया था लेकिन सुपर ओवर में नहीं हो पाया। पहले ओवर में उम्मीदों के मुताबिक गेंदबाजी नहीं हुई। हम प्लान पर अमल नहीं कर सके। कुछ रन दिए। इसलिए मैं उसी पर वापस गया जो पिछले कुछ महीनों से मेरे लिए काम कर रहा था। जब वे अच्छा खेल रहे थे तो मुझे पता था कि वे पावरप्ले में हम पर अटैक करते रहेंगे, इसलिए स्लोअर बॉल आजमाई। क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स का मैसेज साफ था कि विकेट पर पड़ने वाली बॉल ग्रिप कर रही थीं। इसलिए स्लोअर बॉल एक ऑप्शन थी।''

'नहीं पता था कि इतना मुश्किल होगा' उन्होंने आगे कहा, ''जिस तरह से हमने बॉलिंग की, उससे हमने बीच में खुद को थोड़ा कमजोर किया। लेकिन आखिर में जब मैंने बातें सुनी तो मैं थोड़ा मुस्कुराया। कप्तान ने कहा कि यह एक मुश्किल मुकाबला होगा लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना मुश्किल होगा। हमारे हिटर्स ने शानदार हिंटिंग की और दो सुपर ओवर जीते। हमें बस डिफेंड करने की कोशिश करनी थी। कैचिंग टी20 क्रिकेट का एक अहम हिस्सा है। हमने पहले के कुछ मैच देखे हैं। बड़े कैच छूटने से आप गेम हार जाते हैं। इसलिए हमें मुस्तैद रहना था।।" बता दें कि साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मारक्रम ने टीम के साथी खिलाड़ियों से