IPL 2026 के लिए लखनऊ ने तीन महीने पहले ही शुरू की तैयारी, गेंदबाजों को भेजेगा अफ्रीका
लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। फ्रेंचाइजी अपने घरेलू गेंदबाजों को ट्रेनिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजेगा। हालांकि टीम उन गेंदबाजों के भेज रही है, जिनका बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
लखनऊ सुपर जायंट्स पहले से ही आईपीएल मोड में है। सीजन शुरू होने में तीन महीने से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन फ्रेंचाइजी अपने घरेलू गेंदबाजों को ट्रेनिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजने की तैयारी कर रही है। वे एसए 20 के दौरान एलएसजी की दक्षिण अफ्रीकी सहायक कंपनी डरबन सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों के साथ अपने कौशल को निखारेंगे। एसए 20 26 दिसंबर से शुरू होगा और एक महीने तक चलेगा। आवेश खान और मोहसिन खान शुरुआती शॉर्टलिस्ट में हैं, और नमन तिवारी जैसे एक या दो अन्य खिलाड़ी भी इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। गेंदबाज अगले हफ्ते कभी भी डरबन के लिए उड़ान भर सकते हैं।
आपको बता दें कि इनमें से किसी भी गेंदबाज का बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या वे अपनी राज्य टीमों का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन न हो, फ्रेंचाइजी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से भी अनुमति ले ली है।
लांस क्लूजनर, टॉम मूडी, भरत अरुण और कार्ल क्रो डरबन टीम के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं, जिनमें से आखिरी तीन एलएसजी के कोचिंग स्टाफ में भी हैं। स्वाभाविक रूप से, इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो खिलाड़ी लंबे समय से एक्शन से बाहर हैं - खासकर चोटों के कारण आवेश और मोहसिन - वे अपनी वापसी की दिनचर्या शुरू कर सकें और आईपीएल के लिए तैयार हो सकें, जो 26 मार्च से शुरू हो रहा है।
मध्य प्रदेश के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आवेश ने पिछले आईपीएल के बाद से कोई मैच नहीं खेला है, जबकि उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन पिछले सीजन में भी नहीं खेले थे। माना जाता है कि दोनों अपनी चोटों के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं और उन्होंने धीरे-धीरे गेंदबाजी शुरू कर दी है। माना जाता है कि डरबन का यह दौरा उनकी रिकवरी और एक्शन में वापसी में मदद करेगा।
फ्रेंचाइज़ी ने हाल ही में अबू धाबी मिनी-ऑक्शन में नमन तिवारी को 1 करोड़ रुपये में खरीदा था, और माना जाता है कि यूपी का यह 20 वर्षीय बाएं हाथ का तेज गेंदबाज एक होनहार प्रतिभा है। तिवारी विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि अगला घरेलू टूर्नामेंट है, के लिए यूपी टीम का हिस्सा नहीं हैं, और उन्हें डरबन भी भेजा जा सकता है। क्रिकबज ने कमेंट के लिए एलएसजी मैनेजमेंट से संपर्क किया।
एलएसजी मिनी-ऑक्शन में 22.95 करोड़ रुपये के पर्स के साथ उतरी और ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम को मजबूत करने के लिए तिवारी के अलावा जोश इंगलिस (8.6 करोड़ रुपये), मुकुल चौधरी (2.6 करोड़ रुपये), अक्षत रघुवंशी (2.2 करोड़ रुपये), एनरिक नॉर्खिये (2 करोड़ रुपये) और वानिंदु हसरंगा (2 करोड़ रुपये) को खरीदा। एलएसजी आईपीएल आईपीएल 2025 में सातवें स्थान पर रही।