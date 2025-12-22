Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Lucknow Super Giants Begin Preparations Three Months EarlyBowlers Set for High Performance Camp in SA
IPL 2026 के लिए लखनऊ ने तीन महीने पहले ही शुरू की तैयारी, गेंदबाजों को भेजेगा अफ्रीका

IPL 2026 के लिए लखनऊ ने तीन महीने पहले ही शुरू की तैयारी, गेंदबाजों को भेजेगा अफ्रीका

संक्षेप:

लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। फ्रेंचाइजी अपने घरेलू गेंदबाजों को ट्रेनिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजेगा। हालांकि टीम उन गेंदबाजों के भेज रही है, जिनका बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।

Dec 22, 2025 07:05 pm ISTHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on

लखनऊ सुपर जायंट्स पहले से ही आईपीएल मोड में है। सीजन शुरू होने में तीन महीने से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन फ्रेंचाइजी अपने घरेलू गेंदबाजों को ट्रेनिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजने की तैयारी कर रही है। वे एसए 20 के दौरान एलएसजी की दक्षिण अफ्रीकी सहायक कंपनी डरबन सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों के साथ अपने कौशल को निखारेंगे। एसए 20 26 दिसंबर से शुरू होगा और एक महीने तक चलेगा। आवेश खान और मोहसिन खान शुरुआती शॉर्टलिस्ट में हैं, और नमन तिवारी जैसे एक या दो अन्य खिलाड़ी भी इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। गेंदबाज अगले हफ्ते कभी भी डरबन के लिए उड़ान भर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आपको बता दें कि इनमें से किसी भी गेंदबाज का बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या वे अपनी राज्य टीमों का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन न हो, फ्रेंचाइजी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से भी अनुमति ले ली है।

लांस क्लूजनर, टॉम मूडी, भरत अरुण और कार्ल क्रो डरबन टीम के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं, जिनमें से आखिरी तीन एलएसजी के कोचिंग स्टाफ में भी हैं। स्वाभाविक रूप से, इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो खिलाड़ी लंबे समय से एक्शन से बाहर हैं - खासकर चोटों के कारण आवेश और मोहसिन - वे अपनी वापसी की दिनचर्या शुरू कर सकें और आईपीएल के लिए तैयार हो सकें, जो 26 मार्च से शुरू हो रहा है।

मध्य प्रदेश के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आवेश ने पिछले आईपीएल के बाद से कोई मैच नहीं खेला है, जबकि उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन पिछले सीजन में भी नहीं खेले थे। माना जाता है कि दोनों अपनी चोटों के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं और उन्होंने धीरे-धीरे गेंदबाजी शुरू कर दी है। माना जाता है कि डरबन का यह दौरा उनकी रिकवरी और एक्शन में वापसी में मदद करेगा।

ये भी पढ़ें:ईशान किशन बने कप्तान, विजय हजारे ट्रॉफी में संभालेंगे झारखंड की कमान

फ्रेंचाइज़ी ने हाल ही में अबू धाबी मिनी-ऑक्शन में नमन तिवारी को 1 करोड़ रुपये में खरीदा था, और माना जाता है कि यूपी का यह 20 वर्षीय बाएं हाथ का तेज गेंदबाज एक होनहार प्रतिभा है। तिवारी विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि अगला घरेलू टूर्नामेंट है, के लिए यूपी टीम का हिस्सा नहीं हैं, और उन्हें डरबन भी भेजा जा सकता है। क्रिकबज ने कमेंट के लिए एलएसजी मैनेजमेंट से संपर्क किया।

एलएसजी मिनी-ऑक्शन में 22.95 करोड़ रुपये के पर्स के साथ उतरी और ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम को मजबूत करने के लिए तिवारी के अलावा जोश इंगलिस (8.6 करोड़ रुपये), मुकुल चौधरी (2.6 करोड़ रुपये), अक्षत रघुवंशी (2.2 करोड़ रुपये), एनरिक नॉर्खिये (2 करोड़ रुपये) और वानिंदु हसरंगा (2 करोड़ रुपये) को खरीदा। एलएसजी आईपीएल आईपीएल 2025 में सातवें स्थान पर रही।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Lucknow Super Giants
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |