LSG vs RR Live Score: लखनऊ-राजस्थान को जीत की तलाश, वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद

22 Apr 2026, 05:25:40 PM IST
LSG vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स टीम
LSG vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, रवींद्र जड़ेजा, एडम मिल्ने, ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा।
22 Apr 2026, 05:05:42 PM IST
LSG vs RR Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स टीम
LSG vs RR Live Score: ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मार्क्रम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नोर्किया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान।
22 Apr 2026, 04:35:43 PM IST
LSG vs RR Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स
LSG vs RR Live Score: आईपीएल 2026 का 32वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। लखनऊ की टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम शुरुआती जीत के बाद लड़खडाई है।