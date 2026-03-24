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IPL 2026 में ऋषभ पंत से ये उम्मीद लगाकर बैठे LSG कोच, बताया क्या चीज कप्तान को बनाती है बेजोड़?

Mar 24, 2026 06:23 pm ISTMd.Akram लखनऊ, भाषा
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लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का आईपीएल 2026 में एक अप्रैल को अभियान शुरू होगा। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ टीम की पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से टक्कर होगी। 

IPL 2026 में ऋषभ पंत से ये उम्मीद लगाकर बैठे LSG कोच, बताया क्या चीज कप्तान को बनाती है बेजोड़?

लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के हेड कोच जस्टिन लैंगर को उम्मीद है कि ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में कप्तान के रूप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने कहा कि यह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज एक क्रिकेटर के रूप में तब और भी बेजोड़ बन जाता है जब खेलते समय उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। एलएसजी ने पिछले साल पंत को 27 करोड़ रुपये की मोटी कीमत पर खरीदा था, जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। लेकिन आईपीएल 2025 में पंत और एलएसजी के लिए खुश होने का कोई खास कारण नहीं था, क्योंकि उनकी टीम अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही थी।

'यही हमने पिछले साल सीखा था'

लैंगर ने कहा कि हालांकि पंत पिछले साल अपना प्रभाव छोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे तथा इस दौरान उनके साथ बिताए गए समय से फ्रेंचाइजी और कोचिंग स्टाफ को उनके बारे में और अधिक समझने में मदद मिली। लैंगर ने जियोहॉटस्टार से कहा, "अगर हम ऋषभ को हंसते-मुस्कुराते और मस्ती करते हुए देखते हैं, तो वह एक शानदार कप्तान साबित होगा। यही हमने पिछले साल सीखा था। वह एक नई फ्रेंचाइजी में शामिल हुआ था और अपना प्रभाव छोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था।'' उन्होंने कहा, ''लेकिन इस बार हम ऋषभ को पहले से अधिक सहज देख रहे हैं। वह अब खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानता है और हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान है और वह खूब मस्ती कर रहा है। जब वह क्रिकेट खेलता है तो उससे अधिक रोमांचक खिलाड़ी कोई दूसरा नहीं होता है।''

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'हम उसका फायदा नहीं उठा पाए'

ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिचेल मार्श, उनके दक्षिण अफ्रीकी समकक्ष एडन मारक्रम और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान निकोलस पूरन की मौजूदगी में एलएसजी की बल्लेबाजी काफी मजबूत है। इसके बावजूद टीम पिछले साल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। लैंगर ने कहा कि टीम ने नीलामी में इसकी भरपाई कर दी है। उन्होंने कहा, ''हमारे लिए नीलामी बहुत अच्छी रही और यहीं से शुरुआत होती है। पिछले साल हमारी टीम का आधार बहुत मजबूत था। मुझे लगता है कि पिछले साल हमारी बल्लेबाजी प्रतियोगिता में नंबर एक थी। (लेकिन) हम उसका फायदा नहीं उठा पाए।''

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'ठीक वैसा ही रिश्ता यहां भी है'

लैंगर ने कहा, "लेकिन इस साल हमने अपनी टीम में कुछ नए खिलाड़ी शामिल किए हैं। कुछ खिलाड़ियों का चयन काफी मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमारी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में सुधार जारी रहता है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम होगी।'' ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि टीम में सभी युवा गेंदबाजों के लिए मोहम्मद शमी की उपस्थिति बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा,''मोहम्मद शमी बता रहे थे कि सभी युवा खिलाड़ी उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। वह काफी अनुभवी गेंदबाज हैं। हम अक्सर कोचिंग में बड़े भाई-छोटे भाई या गुरु-शिष्य के संबंधों पर चर्चा करते हैं और ठीक वैसा ही रिश्ता यहां भी है।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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