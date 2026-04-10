रोमांचक जीत के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स को लगा बड़ा झटका, वानिंदु हसरंगा IPL 2026 से हुए बाहर
लखनऊ सुपर जायंट्स के वैश्विक निदेशक टॉम मूडी ने बताया है कि वानिंदु हसरंगा आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं और उनकी रिप्लेसमेंट का ऐलान कुछ दिन में होगा।
श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा चोट के कारण मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर हो गए हैं। उनकी फ्रेंचाइजी, लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुरुवार को यह जानकारी दी। फरवरी में लगी हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण हसरंगा अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स अगले 24-48 घंटों के भीतर श्रीलंकाई स्पिनर की जगह लेने वाले वैकल्पिक खिलाड़ी की घोषणा कर सकते हैं।
टॉम मूडी ने दी जानकारी
लखनऊ सुपर जायंट्स के वैश्विक निदेशक टॉम मूडी ने केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल प्रसारक जियोस्टार को बताया, “वानिंदु हसरंगा टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे और हम अगले 24 से 48 घंटों में उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को लेने की तैयारी कर रहे हैं।”
हसरंगा लगभग दो महीनों से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। श्रीलंकाई स्पिनर को टी20 विश्व कप में श्रीलंका के पहले मैच के दौरान बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। खबरों के अनुसार, वह अभी भी गेंदबाजी करने में असमर्थ हैं और उन्होंने अभी तक श्रीलंका क्रिकेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं किया है। हसरंगा को पिछले ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ में खरीदा था, लेकिन चोट के कारण वे अब तक टीम से जुड़ नहीं पाए थे। हसरंगा पिछले सीजन राजस्थान रॉयल्स के साथ थे और उससे पहले 2021 से लेकर 2023 तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे।
लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के रोमांचक मुकाबले में गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी गेंद पर तीन विकेट से हराया। केकेआर ने चार विकेट पर 181 रन बनाए, जिसके बाद एलएसजी को मैच की आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल करना पड़ा। एलएसजी के लिए मुकुल चौधरी ने 27 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए, जबकि आयुष बडोनी ने 34 गेंदों में 54 रन का योगदान दिया। केकेआर के लिए वैभव अरोड़ा और अनुकूल रॉय ने दो-दो विकेट लिए।
चौधरी की दबाव में खेली गई इस पारी की बदौलत एलएसजी ने रोमांचक मुकाबले में केकेआर को तीन विकेट से हराया। उन्होंने अपनी पारी में सात छक्के और दो चौके लगाए और आठवें विकेट के लिए आवेश खान के साथ 54 रन की अटूट साझेदारी की, जिसमें आवेश का योगदान सिर्फ एक रन का था।
राजस्थान के इस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार लेने के बाद कहा, "मेरा सफर वास्तव में मेरे जन्म से पहले ही शुरू हो गया था। मेरे पिता का सपना था कि उनका बेटा एक दिन क्रिकेट खेले। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी शुरू नहीं कर सका। मैंने लगभग 12-13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया।''
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