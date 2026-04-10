मेरे पास इसे बयां करने के लिए शब्द नहीं; मुकुल चौधरी की हैरतअंगेज पारी के कायल हुए कप्तान ऋषभ पंत

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकुल चौधरी की 27 गेंदों पर 54 रनों की हैरतअंगेज पारी को बयां करने के लिए लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के पास शब्द नहीं थे।

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकुल चौधरी की 27 गेंदों पर 54 रनों की हैरतअंगेज पारी को बयां करने के लिए लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के पास शब्द नहीं थे। जब केकेआर पर 3 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत पोस्ट मैच प्रजेंटेशन के लिए आए तो उनसे मुकुल चौधरी की पारी को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि नेट्स में जब ऐसे खिलाड़ियों को खेलता देखते हैं तो समझ आ जाता है कि उसमें कुछ खास है, मगर जब ऐसे खिलाड़ी मैदान पर अपना जलवा बिखेरते हैं तो कमाल लगता है।

ऋषभ पंत ने मुकुल चौधरी को लेकर कहा, "जब हम उसे (मुकुल को) नेट्स में देखते हैं, तो आप किसी को देखकर समझ जाते हैं, लेकिन जब वह मैच में ऐसा करता है, तो यह सचमुच कमाल का लगता है। हाx, मेरे पास इसे बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। मैच के बाद मैं बस भावनाओं से भर गया हूx, लेकिन क्या जबरदस्त कोशिश थी!

क्या आप छोटे शहरों से आने वाले खिलाड़ियों को समझते हैं? बिल्कुल। एक बात जिसका मैंने खास ध्यान रखा, वह यह कि निजी तौर पर, कभी-कभी भरोसा—जब आप एक खिलाड़ी के तौर पर या एक कप्तान के तौर पर किसी पर विश्वास करते हैं, और उसे मैनेजमेंट का भी भरोसा हासिल होता है—तो वह खिलाड़ी कमाल कर सकता है; मुझे लगता है कि यह भरोसा निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाता है।

आपकी नजर में, इससे टीम के विश्वास और आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ता है? यह निश्चित रूप से टीम का चरित्र दिखाता है—हर मैच में जब कोई खिलाड़ी आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है, तो यह दिखाता है कि टीम में कुछ बहुत अच्छा बन रहा है। हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही हम जानते हैं कि टीम के अंदर कुछ बहुत अच्छा पक रहा है, और उम्मीद है कि यह जल्द ही सबके सामने आएगा।