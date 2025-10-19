पावरप्ले में 2023 के बाद से टीम इंडिया के 5 सबसे छोटे स्कोर, 4 बार गंवाए हैं 3-3 विकेट
संक्षेप: 2023 के बाद से टीम इंडिया के पावरप्ले के पांच सबसे छोटे स्कोर हैरान करने वाले हैं। 4 बार तो टीम 3-3 विकेट पावरप्ले में खो चुकी है, जबकि छोटे टोटल्स की बात आएगी तो पर्थ का ये मुकाबला भी याद रखा जाएगा।
टीम इंडिया ने भले ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीती है, लेकिन 2023 के बाद से अब तक पांच सबसे छोटे स्कोर पावरप्ले में बहुत शर्मनाक रहे हैं। टीम इंडिया सिर्फ विकेट नहीं खो रही, बल्कि रन भी पावरप्ले में कम ही बन रहे हैं। 2023 के बाद के पांच सबसे छोटे पावरप्ले स्कोर्स की बात करें तो यह 27 रन से लेकर 39 रनों तक ही हैं। इसके अलावा विकेट भी इस दौरान भारत ने खूब गंवाए हैं। चार बार टीम इंडिया ने 3-3 विकेट पावरप्ले में खोए हैं और दो विकेट एक मैच में गंवाए थे।
पर्थ में जारी पहले वनडे मैच में 27 रन ही पावरप्ले में भारत ने बनाए। इन पहले 10 ओवरों में 3 विकेट भी भारत ने खोए। 2023 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारत का यही हाल था। लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 2023 में 35 रन पावरप्ले में बनाए थे और 2 विकेट खोए थे। दुबई में 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का स्कोर चैंपियंस ट्रॉफी में 37/3 था। 2023 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पावरप्ले में भारत ने सिर्फ 39 रन 3 विकेट खोकर बनाए थे।
2023 के बाद से भारत का सबसे कम पावरप्ले स्कोर
27/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई 2023
27/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 2025 *
35/2 बनाम इंग्लैंड, लखनऊ 2023
37/3 बनाम न्यूज़ीलैंड, दुबई 2025
39/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, वानखेड़े 2023
पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि, ओपनिंग जोड़ी ज्यादा लंबी नहीं चली। रोहित शर्मा महज 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली ने कुछ गेंदों का सामना किया, लेकिन वे बिना खाता खोले आउट हो गए। जल्द ही शुभमन गिल भी पवेलियन लौट गए। यही कारण रहा कि पावरप्ले में भारत बड़ा स्कोर नहीं बना सका।