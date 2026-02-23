होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सूर्यकुमार यादव का भी आ गया उस शर्मनाक लिस्ट में नाम, जिसमें पहले से थे एमएस धोनी और रोहित शर्मा

Feb 23, 2026 09:15 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय कप्तानों की सबसे 'धीमी' पारियां कौन-कौन सी हैं? इसके बारे में जान लीजिए। लिस्ट में अब सूर्यकुमार यादव का भी नाम आ गया है, जिसमें पहले से एमएस धोनी और रोहित शर्मा थे। 

सूर्यकुमार यादव का भी आ गया उस शर्मनाक लिस्ट में नाम, जिसमें पहले से थे एमएस धोनी और रोहित शर्मा

T20 क्रिकेट का मतलब ही चौके-छक्कों की बारिश है, लेकिन कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े विस्फोटक बल्लेबाज भी सामने वाली टीम के आगे घुटने टेक देते हैं। यही वजह है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सूर्या की पारी ने फैंस को 2009 और 2012 वाले एमएस धोनी की याद दिला दी। क्या आप जानते हैं किन भारतीय कप्तानों का टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में स्ट्राइक रेट एक पारी में सबसे खराब रहा है? इस लिस्ट में एमएस धोनी और रोहित शर्मा पहले से थे, लेकिन बीच में सूर्यकुमार यादव भी आ गए हैं।

दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 20 या इससे ज्यादा गेंदों का सामना करने वाले भारतीय कप्तान का स्ट्राइक रेट सबसे कम एमएस धोनी का है। एमएस धोनी ने 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 47.82 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। 23 गेंदों में सिर्फ 11 रन एमएस धोनी ने उस मैच में बनाए थे, जो उस समय भी चौके-छक्कों के लिए फेमस थे। धोनी की लगभग यही हाल 2012 के एक मैच में हुआ था, जब वे 21 गेंदों में 15 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में बना पाए थे। उनका स्ट्राइक रेट उस पारी में 71.43 का था।

लिस्ट में तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव आ गए हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 गेंदों का सामना किया और रन कुल 18 ही बनाए। उनका स्ट्राइक रेट इस पारी में 81.82 का था। लिस्ट में चौथे नंबर पर भारतीय कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 28 गेंदों में 27 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट उस मैच में 96.43 का था। हैरानी की बात ये है कि इन सभी मैचों को भारतीय टीम हारी है।

T20 वर्ल्ड कप मैच में भारतीय कप्तान का सबसे कम स्ट्राइक रेट (कम से कम 20 बॉल खेलने के बाद)

47.82 - MS धोनी वर्सेस वेस्टइंडीज,2009

71.42 - MS धोनी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया,2012

81.81 - सूर्यकुमार वर्सेस जिम्बाब्वे,2026*

96.42 - रोहित शर्मा वर्सेस इंग्लैंड,2022

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
Suryakumar Yadav Team India Ms Dhoni अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।